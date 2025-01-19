Continental показала E Ink экран шириной 1,3 метра для украшения салона автомобиля19.01.25
На выставке CES 2025 компания Continental представила концептуальный интерьер автомобиля под названием «Emotional Cockpit», главной особенностью которого стал дисплей E Ink Prism, занимающий всю ширину передней панели.
Интерьер оснащён ультрашироким экраном длиной 4,2 фута (1,3 метра) и высотой 1,6 дюйма (4 см). Этот дисплей заменяет традиционные материалы отделки, предлагая пользователям возможность выбора персонализированных дизайнов для передней панели автомобиля.
Технология E Ink — знакомая по электронным книгам, — использует электронно-заряженные микрокапсулы для отображения контента. Основные преимущества:
- Энергосбережение: Экран потребляет энергию только при смене изображения, что позволяет ему сохранять изображение даже при выключенном автомобиле.
- Естественное восприятие: Дисплей отражает свет, как бумага, что исключает необходимость в подсветке.
- Эстетика: Continental отмечает «минималистскую эстетику», подчеркивая, что даже монохромный дисплей гармонично вписывается в интерьер.
В перспективе компания планирует внедрение цветных экранов E Ink для большего разнообразия дизайнов.
Система «Window Projection»
Помимо панельного дисплея, Continental продемонстрировала инновационную технологию «Window Projection», которая позволяет проецировать изображения на боковые стекла автомобиля. Возможности системы:
- Отображение статуса зарядки батареи электромобиля.
- Вывод логотипов, сообщений или символов, таких как эмблемы спортивных команд.
- Персонализация для различных сценариев, включая приветственные сообщения или указания для других водителей.
Концепция «Emotional Cockpit» направлена на создание уникального опыта внутри автомобиля:
- Визуальная персонализация, отражающая предпочтения владельца.
- Использование энергоэффективных технологий для снижения нагрузки на аккумулятор.
- Интеграция новых способов взаимодействия с автомобилем через динамичные проекции.
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Continental показала E Ink экран шириной 1,3 метра для украшения салона автомобиля CES E Ink
На выставке CES 2025 компания Continental представила концептуальный интерьер автомобиля под названием «Emotional Cockpit», главной особенностью которого стал дисплей E Ink Prism
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