Continental показала E Ink экран шириной 1,3 метра для украшения салона автомобиля

На выставке CES 2025 компания Continental представила концептуальный интерьер автомобиля под названием «Emotional Cockpit», главной особенностью которого стал дисплей E Ink Prism, занимающий всю ширину передней панели.

Интерьер оснащён ультрашироким экраном длиной 4,2 фута (1,3 метра) и высотой 1,6 дюйма (4 см). Этот дисплей заменяет традиционные материалы отделки, предлагая пользователям возможность выбора персонализированных дизайнов для передней панели автомобиля.

Технология E Ink — знакомая по электронным книгам, — использует электронно-заряженные микрокапсулы для отображения контента. Основные преимущества:

Энергосбережение: Экран потребляет энергию только при смене изображения, что позволяет ему сохранять изображение даже при выключенном автомобиле.

Естественное восприятие: Дисплей отражает свет, как бумага, что исключает необходимость в подсветке.

Эстетика: Continental отмечает «минималистскую эстетику», подчеркивая, что даже монохромный дисплей гармонично вписывается в интерьер.

В перспективе компания планирует внедрение цветных экранов E Ink для большего разнообразия дизайнов.

Система «Window Projection»

Помимо панельного дисплея, Continental продемонстрировала инновационную технологию «Window Projection», которая позволяет проецировать изображения на боковые стекла автомобиля. Возможности системы:

Отображение статуса зарядки батареи электромобиля.

Вывод логотипов, сообщений или символов, таких как эмблемы спортивных команд.

Персонализация для различных сценариев, включая приветственные сообщения или указания для других водителей.

Концепция «Emotional Cockpit» направлена на создание уникального опыта внутри автомобиля:

Визуальная персонализация, отражающая предпочтения владельца.

Использование энергоэффективных технологий для снижения нагрузки на аккумулятор.

Интеграция новых способов взаимодействия с автомобилем через динамичные проекции.