Continental показала E Ink екран шириною 1,3 метра для прикраси салону автомобіля19.01.25
На виставці CES 2025 компанія Continental представила концептуальний інтер’єр автомобіля під назвою “Emotional Cockpit”, головною особливістю якого став дисплей E Ink Prism, який займає всю ширину передньої панелі.
Інтер’єр оснащений ультрашироким екраном довжиною 4,2 фути (1,3 метри) та висотою 1,6 дюйма (4 см). Цей дисплей замінює традиційні оздоблювальні матеріали, пропонуючи користувачам можливість вибору персоналізованих дизайнів для передньої панелі автомобіля.
Технологія E Ink – знайома за електронними книгами, – використовує електронно-заряджені мікрокапсули для відображення контенту. Основні переваги:
- Енергозбереження: Екран споживає енергію тільки при зміні зображення, що дозволяє зберігати зображення навіть при вимкненому автомобілі.
- Природне сприйняття: Дисплей відображає світло як папір, що виключає необхідність у підсвічуванні.
- Естетика: Continental відзначає «мінімалістську естетику», наголошуючи, що навіть монохромний дисплей гармонійно вписується в інтер’єр.
У перспективі компанія планує впровадження кольорових екранів E Ink для більшого розмаїття дизайнів.
Система “Window Projection”
Крім панельного дисплея, Continental продемонструвала інноваційну технологію “Window Projection”, яка дозволяє проектувати зображення на бічні стекла автомобіля. Можливості системи:
- Відображення статусу заряджання батареї електромобіля.
- Виведення логотипів, повідомлень або символів, таких як емблеми спортивних команд.
- Персоналізація для різних сценаріїв, включаючи вітальні повідомлення або вказівки для інших водіїв.
Концепція “Emotional Cockpit” спрямована на створення унікального досвіду всередині автомобіля:
- Візуальна персоналізація, що відображає переваги власника.
- Використання енергоефективних технологій для зниження навантаження на акумулятор.
- Інтеграція нових способів взаємодії з автомобілем через динамічні проекції.
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Continental показала E Ink екран шириною 1,3 метра для прикраси салону автомобіля CES E Ink
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