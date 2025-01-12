Continental показала автомобильные боковые окна работающие как дисплеи

Компания Continental анонсировала инновационную систему «Window Projection», которая может проецировать изображения на боковые стекла автомобилей. Эта технология позволяет отображать разнообразную информацию, от состояния зарядки батареи электромобиля до логотипов любимых спортивных команд.

Система работает следующим образом: когда она активируется, окно автомобиля затемняется электрически для оптимального отображения проекции. Компактный проекционный блок, установленный в обшивке крыши, проецирует изображение на боковое стекло. Это изображение видимо снаружи автомобиля в высоком разрешении. При этом сам проектор занимает минимальное место — менее половины литра. Инженеры Continental уже работают над улучшенной версией, которая будет еще более компактной.

Система «Window Projection» включает в себя искусственный интеллект eTravel.companion, который анализирует предпочтения водителя и текущие обстоятельства, предлагая релевантную информацию. Например, если автомобиль распознает, что водитель направляется на стадион для просмотра игры любимой команды, система может предложить отобразить логотип клуба, а также информацию о маршруте и остатке заряда батареи. Система также может рекомендовать остановки для зарядки на маршруте, до того как водитель сядет в автомобиль.