Continental показала автомобильные боковые окна работающие как дисплеи12.01.25
Компания Continental анонсировала инновационную систему «Window Projection», которая может проецировать изображения на боковые стекла автомобилей. Эта технология позволяет отображать разнообразную информацию, от состояния зарядки батареи электромобиля до логотипов любимых спортивных команд.
Система работает следующим образом: когда она активируется, окно автомобиля затемняется электрически для оптимального отображения проекции. Компактный проекционный блок, установленный в обшивке крыши, проецирует изображение на боковое стекло. Это изображение видимо снаружи автомобиля в высоком разрешении. При этом сам проектор занимает минимальное место — менее половины литра. Инженеры Continental уже работают над улучшенной версией, которая будет еще более компактной.
Система «Window Projection» включает в себя искусственный интеллект eTravel.companion, который анализирует предпочтения водителя и текущие обстоятельства, предлагая релевантную информацию. Например, если автомобиль распознает, что водитель направляется на стадион для просмотра игры любимой команды, система может предложить отобразить логотип клуба, а также информацию о маршруте и остатке заряда батареи. Система также может рекомендовать остановки для зарядки на маршруте, до того как водитель сядет в автомобиль.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Maono предлагает не только звукозаписывающую технику, а и гаджеты для сведения аудио-потоков. Расскажем про микрофон Maono PD200X и аудио-микшер Maonocaster G1 NEO далее
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Continental показала автомобильные боковые окна работающие как дисплеи CES автомобиль дисплей разработка
Компания Continental анонсировала инновационную систему «Window Projection», которая может проецировать изображения на боковые стекла автомобилей.
Шляпа EcoFlow Power Hat заряжается от солнца и заряжает два устройств одновременно CES зарядка
На выставке потребительской электроники CES 2025 в Лас-Вегасе, которая ежегодно собирает сотни тысяч посетителей, была показана «солнечная» шляпа EcoFlow Power Hat
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 может поднимать вещи с пола
Twitter (X) станет платным
Сервис онлайн гейминга Nvidia GeForce Now выпустили для Steam Deck
Petcube выпустила умный питьевой фонтан для домашних питомцев
Какие видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-серии выпустили Asus, MSI, Colorful, Palit и Inno3D
CES 2025: Acer представила портативные консоли с экранами 8,8 и 10,9 дюймов на базе AMD Ryzen 7 8840HS
Рэмбо появится в игре World of Tanks