Continental показала автомобільні бічні вікна, що працюють як дисплеї12.01.25
Компанія Continental анонсувала інноваційну систему “Window Projection”, яка може проектувати зображення на бічні стекла автомобілів. Ця технологія дозволяє відображати різноманітну інформацію від стану зарядки батареї електромобіля до логотипів улюблених спортивних команд.
Система працює так: коли вона активується, вікно автомобіля затемняється електрично для оптимального відображення проекції. Компактний проекційний блок, встановлений у обшивці даху, проектує зображення на бічне скло. Це зображення мабуть зовні автомобіля у високій роздільній здатності. При цьому сам проектор займає мінімальне місце – менше половини літра. Інженери Continental вже працюють над покращеною версією, яка буде ще компактнішою.
Система “Window Projection” включає штучний інтелект eTravel.companion, який аналізує переваги водія і поточні обставини, пропонуючи релевантну інформацію. Наприклад, якщо автомобіль розпізнає, що водій прямує на стадіон для перегляду гри улюбленої команди, система може запропонувати відобразити логотип клубу, а також інформацію про маршрут та залишок заряду батареї. Система також може рекомендувати зупинки для заряджання на маршруті, перш ніж водій сяде в автомобіль.
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Continental показала автомобільні бічні вікна, що працюють як дисплеї CES автомобіль дисплей розробка
Компанія Continental анонсувала інноваційну систему “Window Projection”, яка може проектувати зображення на бічні стекла автомобілів.
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