Commodore выпустила первый компьютер за последние 30 лет

В 2025 году на рынок выходит реинкарнация культового домашнего компьютера 1980–1990-х годов — Commodore 64 Ultimate. Это первый аппаратный продукт под брендом Commodore за последние три десятилетия. Новинка будет доступна в трёх вариантах оформления и построена на оригинальной архитектуре с использованием FPGA-чипа AMD Artix 7, что позволяет воспроизводить поведение классического Commodore 64 без программной эмуляции.

Основой устройства стала обновлённая версия оригинальной материнской платы, впервые выпущенной в августе 1982 года. Благодаря HDMI-порту устройство можно легко подключить к современным мониторам — без необходимости использования конвертеров или эмуляторов.

Три версии — разный дизайн, одна платформа

Самая доступная модель — Commodore 64 Ultimate (Classic) — стоит $299 и внешне максимально приближена к оригинальному C64: корпус выполнен в серо-чёрной гамме. Версия Starlight Edition обойдётся на $50 дороже и предлагает полупрозрачный корпус с RGB‑подсветкой, которую можно синхронизировать с аудиосигналом.

Топовая модель — Founders Edition — выделяется янтарно-прозрачным корпусом, золотистой подсветкой и рядом коллекционных элементов: сертификат с золотой печатью, кулон с покрытием из чистого золота, уникальная наклейка с серийным номером (начиная с 00000001) и фирменная футболка с надписью «I Rebooted C=».

Совместимость и возможности

По заявлению разработчиков, устройство совместимо более чем с 10 000 оригинальными играми, картриджами и аксессуарами, причём успешный запуск гарантируется в 99% случаев. Предусмотрена поддержка USB-накопителей, старых картриджей и даже аналоговых телевизоров. Есть модуль Wi‑Fi для беспроводных подключений.

Проект финансируется через собственную краудфандинговую платформу. При этом компания подчёркивает, что вложенные средства можно вернуть в любой момент до момента отправки устройства заказчику.