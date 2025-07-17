Commodore выпустила первый компьютер за последние 30 лет17.07.25
В 2025 году на рынок выходит реинкарнация культового домашнего компьютера 1980–1990-х годов — Commodore 64 Ultimate. Это первый аппаратный продукт под брендом Commodore за последние три десятилетия. Новинка будет доступна в трёх вариантах оформления и построена на оригинальной архитектуре с использованием FPGA-чипа AMD Artix 7, что позволяет воспроизводить поведение классического Commodore 64 без программной эмуляции.
Основой устройства стала обновлённая версия оригинальной материнской платы, впервые выпущенной в августе 1982 года. Благодаря HDMI-порту устройство можно легко подключить к современным мониторам — без необходимости использования конвертеров или эмуляторов.
Три версии — разный дизайн, одна платформа
Самая доступная модель — Commodore 64 Ultimate (Classic) — стоит $299 и внешне максимально приближена к оригинальному C64: корпус выполнен в серо-чёрной гамме. Версия Starlight Edition обойдётся на $50 дороже и предлагает полупрозрачный корпус с RGB‑подсветкой, которую можно синхронизировать с аудиосигналом.
Топовая модель — Founders Edition — выделяется янтарно-прозрачным корпусом, золотистой подсветкой и рядом коллекционных элементов: сертификат с золотой печатью, кулон с покрытием из чистого золота, уникальная наклейка с серийным номером (начиная с 00000001) и фирменная футболка с надписью «I Rebooted C=».
Совместимость и возможности
По заявлению разработчиков, устройство совместимо более чем с 10 000 оригинальными играми, картриджами и аксессуарами, причём успешный запуск гарантируется в 99% случаев. Предусмотрена поддержка USB-накопителей, старых картриджей и даже аналоговых телевизоров. Есть модуль Wi‑Fi для беспроводных подключений.
Проект финансируется через собственную краудфандинговую платформу. При этом компания подчёркивает, что вложенные средства можно вернуть в любой момент до момента отправки устройства заказчику.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 – когда чистой производительности уже мало
NVIDIA представила архитектуру Blackwell, которая стала основной для видеокарт GeForce RTX 50-серии. Она позволила сделать ряд алгоритмов и технологий еще эффективнее. К примеру, DLSS и Frame Generation вышли на новый уровень, генерирующие кадры еще лучше. Расскажем об обновлениях подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Commodore выпустила первый компьютер за последние 30 лет история компьютер
В 2025 году на рынок выходит реинкарнация культового домашнего компьютера 1980–1990-х годов — Commodore 64 Ultimate.
Режим энергосбережения Windows 11 станет более адаптивным аккумулятор ноутбук
С выходом сборки Windows 11 Canary 27898 функция энергосбережения впервые стала доступна для предварительного использования на ноутбуках и планшетах.
Commodore выпустила первый компьютер за последние 30 лет
Режим энергосбережения Windows 11 станет более адаптивным
ЕС отложила внедрение налога для компаний Apple, Google и Meta
Google объединяет операционные системы Android и ChromeOS
Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed – беспроводная клавиатура со сменными переключателями
Fractal Design випустила корпус Mid-Tower серии Epoch
E Ink и Intel выпустили тачпад на электронных чернилах для ноутбуков
Биткоин снова бьет рекорды. Цена криптовалюты превысила $123 тыс.
Тарифный план ИИ SuperGrok Heavy от Илона Маска стоит $300 в месяц
Видеокарта Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота и стоит полмиллиона долларов
В Украине появилась организация-регулятор ИИ
Kingston выпустила SSD NVMe-накопители NV3 в формате M.2 2230