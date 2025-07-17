Commodore випустила перший комп’ютер за останні 30 років17.07.25
У 2025 році на ринок виходить реінкарнація культового домашнього комп’ютера 1980-1990-х років – Commodore 64 Ultimate. Це перший апаратний продукт під брендом Commodore за останні три десятиліття. Новинка буде доступна у трьох варіантах оформлення та побудована на оригінальній архітектурі з використанням FPGA-чіпа AMD Artix 7, що дозволяє відтворювати поведінку класичного Commodore 64 без програмної емуляції.
Основою пристрою стала оновлена версія оригінальної материнської плати, яка була вперше випущена в серпні 1982 року. Завдяки HDMI-порту пристрій можна легко підключити до сучасних моніторів без необхідності використання конвертерів або емуляторів.
Три версії — різний дизайн, одна платформа
Найдоступніша модель – Commodore 64 Ultimate (Classic) – коштує $299 і зовні максимально наближена до оригінального C64: корпус виконаний у сіро-чорній гамі. Версія Starlight Edition обійдеться на $50 дорожче і пропонує напівпрозорий корпус з RGB підсвічуванням, яке можна синхронізувати з аудіосигналом.
Топова модель – Founders Edition – виділяється янтарно-прозорим корпусом, золотистим підсвічуванням і рядом колекційних елементів: сертифікат із золотим друком, кулон з покриттям із чистого золота, унікальна наклейка із серійним номером (починаючи з 00000001) та фірмова футболка з написом “Cobo”.
Сумісність та можливості
За заявою розробників, пристрій сумісний з більш ніж 10 000 оригінальними іграми, картриджами та аксесуарами, причому успішний запуск гарантується в 99% випадків. Передбачено підтримку USB-накопичувачів, старих картриджів і навіть аналогових телевізорів. Є модуль Wi‑Fi для бездротового підключення.
Проект фінансується через власну краудфандингову платформу. При цьому компанія підкреслює, що вкладені кошти можна повернути будь-якої миті до моменту відправки пристрою замовнику.
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У 2025 році на ринок виходить реінкарнація культового домашнього комп’ютера 1980-1990-х років – Commodore 64 Ultimate.
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