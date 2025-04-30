CMF Phone 2 Pro — бюджетный смартфон на Dimensity 7300 Pro с OLED-экраном, защитой IP5430.04.25
Бренд CMF, принадлежащий британской компании Nothing, официально представил свой новый смартфон — CMF Phone 2 Pro. Как и ожидалось, модель позиционируется как бюджетная и унаследовала минималистичный дизайн от предшественника. Корпус устройства выполнен с акцентом на открытые винты и модульную конструкцию. Заднюю панель разделили на две части, крышки можно менять, выбирая нужный цвет, а также создавать свои версии с помощью 3D-принтера. Кроме того, для смартфона будут доступны сменные аксессуары, в том числе линзы для камеры.
CMF Phone 2 Pro оснастили 6,77-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 Pro и получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель на 128 или 256 ГБ, который можно расширить с помощью карты microSD.
Основная камера устройства представлена тремя модулями: 50-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным широкоугольным и новым 50-мегапиксельным телевиком с 2-кратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.
Новинка работает на фирменной оболочке Nothing OS 3.2, основанной на Android 15. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт и обратная зарядка на 5 Вт. Корпус смартфона выполнен из пластика и защищён по стандарту IP54.
Среди новых функций — боковая кнопка Essential key, с помощью которой можно быстро делать скриншоты или записывать голосовые заметки. Смартфон стал тоньше и получил уменьшенные рамки вокруг экрана по сравнению с первой моделью серии. Производитель обещает три года обновлений Android и шесть лет патчей безопасности. Покупателям предложат четыре цветовых варианта корпуса. Стоимость CMF Phone 2 Pro в Европе стартует от €259 за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Поставки начнутся 6 мая.
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