CMF Phone 2 Pro – бюджетний смартфон на Dimensity 7300 Pro з OLED-екраном, захистом IP54

Бренд CMF, що належить британській компанії Nothing, офіційно представив свій новий смартфон CMF Phone 2 Pro. Як і очікувалося, модель позиціонується як бюджетна та успадкувала мінімалістичний дизайн від попередника. Корпус пристрою виконаний з акцентом на відкриті гвинти та модульну конструкцію. Задню панель розділили на дві частини, кришки можна змінювати, вибираючи потрібний колір, а також створювати свої версії за допомогою 3D-принтера. Крім того, для смартфону будуть доступні змінні аксесуари, зокрема лінзи для камери.

CMF Phone 2 Pro оснастили 6,77-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 3000 нит. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Dimensity 7300 Pro та отримав 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувач на 128 або 256 ГБ, який можна розширити за допомогою картки microSD.

Основна камера пристрою представлена ​​трьома модулями: 50-мегапіксельним основним сенсором, 8-мегапіксельним ширококутним та новим 50-мегапіксельним телевізором з 2-кратним оптичним та 20-кратним цифровим зумом. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

Новинка працює на фірмовій оболонці Nothing OS 3.2, заснованій на Android 15. Місткість акумулятора становить 5000 мАг, підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт та зворотна зарядка на 5 Вт. Корпус смартфона виконаний із пластику та захищений за стандартом IP54.

Серед нових функцій – бічна кнопка Essential key, за допомогою якої можна швидко робити скріншоти або записувати голосові нотатки. Смартфон став тоншим і отримав зменшені рамки навколо екрана порівняно з першою моделлю серії. Виробник обіцяє три роки оновлень Android та шість років патчів безпеки. Покупцям запропонують чотири колірні варіанти корпусу. Вартість CMF Phone 2 Pro в Європі стартує від €259 за версію з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Постачання розпочнеться 6 травня.