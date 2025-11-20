Чип Unisoc T9300 поддерживает камеры 200 Мпикс и спутниковую связь

Чип Unisoc T9300 поддерживает камеры 200 Мпикс и спутниковую связь20.11.25
По новому чипу Unisoc можно понять какие технологии скоро получат бюджетные устройства. Новый процессор Юнисок добавляет поддержку вполне флагманских комплектующих смартфонов.
Unisoc представила мобильный процессор T9300, который придет на смену дебютировавшей весной 2025 года модели T8300. О новинке сообщает ITHome. Чип изготовлен по 6-нм техпроцессу и получил восьмиядерную конфигурацию с производительным ядром Cortex A78 на частоте 2,4 ГГц и энергоэффективными ядрами Cortex A55. По оценкам производителя, энергоэффективность выросла на 38% по сравнению с предшественником. В AnTuTu V10 процессор демонстрирует около 550 тысяч баллов, что превышает результат T8300 в 515 тысяч.
Графическая часть представлена двухъядерным GPU Mali G57. Платформа поддерживает память LPDDR4X и накопители UFS 2.2, а также дисплеи FHD+ с частотой 144 Гц или панели 1,5K на 90 Гц. Предусмотрены воспроизведение HDR10+, технологии VideoPQ, VRR и несколько режимов понижения нагрузки на зрение. Чип имеет сертификацию Netflix, поддерживает HiFi-аудио и игровой двигатель Unisoc Miracle Gaming.
Что внутри
В области обработки изображений T9300 получил седьмое поколение технологии Vivimagic и новый четырехъядерный ISP. Он поддерживает камеры с разрешением до 200 МП или конфигурацию 20+20 Мпикс. Реализованы аппаратные алгоритмы многокадрового и временного шумопонижения, обновлен алгоритм 3A 5.0 для более точной фокусировки и расширения динамического диапазона. Для сложных условий освещения предусмотрен многокадровый режим Raw Domain Super Night Scene XDR и улучшенное ШИ-разделение портретов.
Модемная часть чипа поддерживает все основные стандарты от 2G до 5G, включая режимы SA и NSA, имеет пропускную способность 100 МГц и работает с двумя SIM в формате dual-VoNR. Потребление энергии в типичных 5G-сценариях снижено более чем на 20%.
Среди ключевых новшеств — интеграция спутниковой связи NR NTN по стандарту 3GPP R17, позволяющая устройствам взаимодействовать со спутниками без опоры на наземную сеть. Процессор также совместим с Android 16.
