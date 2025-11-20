Чіп Unisoc T9300 підтримує камери 200 Мпікс та супутниковий зв’язок

За новим чіпом Unisoc можна зрозуміти які технології скоро отримають бюджетні пристрої. Новий процесор Юніс додає підтримку цілком флагманських комплектуючих смартфонів.

Unisoc представила мобільний процесор T9300, який прийде на зміну моделі T8300, що дебютувала навесні 2025 року. Про новинку повідомляє ITHome. Чіп виготовлений за 6-нм техпроцесом та отримав восьмиядерну конфігурацію з продуктивним ядром Cortex A78 на частоті 2,4 ГГц та енергоефективними ядрами Cortex A55. За оцінками виробника, енергоефективність зросла на 38% порівняно із попередником. У AnTuTu V10 процесор демонструє близько 550 тисяч балів, що перевищує результат T8300 у 515 тисяч.

Графічна частина представлена ​​двоядерним GPU Mali G57. Платформа підтримує пам’ять LPDDR4X та накопичувачі UFS 2.2, а також дисплеї FHD+ із частотою 144 Гц або панелі 1,5K на 90 Гц. Передбачено відтворення HDR10+, технології VideoPQ, VRR та кілька режимів зниження навантаження на зір. Чіп має сертифікацію Netflix, підтримує HiFi-аудіо та ігровий двигун Unisoc Miracle Gaming.

Що всередині

В області обробки зображень T9300 отримав сьоме покоління технології Vivimagic та новий чотириядерний ISP. Він підтримує камери з роздільною здатністю до 200 МП або конфігурацію 20+20 Мпікс. Реалізовано апаратні алгоритми багатокадрового та тимчасового шумопониження, оновлено алгоритм 3A 5.0 для більш точного фокусування та розширення динамічного діапазону. Для складних умов освітлення передбачено багатокадровий режим Raw Domain Super Night Scene XDR та покращений ШІ-розподіл портретів.

Модемна частина чіпа підтримує всі основні стандарти від 2G до 5G, включаючи режими SA та NSA, має пропускну здатність 100 МГц і працює з двома SIM у форматі dual-VoNR. Споживання енергії у типових 5G-сценаріях знижено більш ніж на 20%.

Серед ключових новацій — інтеграція супутникового зв’язку NR NTN за стандартом 3GPP R17, що дозволяє пристроям взаємодіяти з супутниками без опори на наземну мережу. Процесор також сумісний із Android 16.