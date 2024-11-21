Четыре новых планшета Acer Iconia Tab начали продаваться в Украине. Известны цены

Acer представила в Украине новую линейку планшетов Iconia Tab, оснащенную современными процессорами MediaTek и мультимедийными функциями. Серия включает модели для различных сценариев использования, от просмотра контента до игр и работы.

Общие характеристики серии Iconia Tab:

Процессоры : MediaTek с поддержкой NEON для оптимизации мультимедийных задач.

: MediaTek с поддержкой NEON для оптимизации мультимедийных задач. Оперативная память : до 8 ГБ DDR4.

: до 8 ГБ DDR4. Хранилище : eMMC до 256 ГБ с возможностью расширения через microSD.

: eMMC до 256 ГБ с возможностью расширения через microSD. Интерфейсы и модули : USB Type-C (Power Delivery 2.0), 3.5 мм аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS. Некоторые модели имеют 4G LTE.

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Характеристики планшетов Acer Iconia Tab:

Iconia Tab P11-11

Экран : 11″ QLED, разрешение 2K, частота обновления 90 Гц.

: 11″ QLED, разрешение 2K, частота обновления 90 Гц. Процессор : MediaTek Helio G99.

: MediaTek Helio G99. Память : 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ хранилище.

: 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ хранилище. Батарея : 8000 мАч (до 13 часов автономной работы).

: 8000 мАч (до 13 часов автономной работы). Цена: от 10 000 гривен.

Iconia Tab M10 LTE

Экран : 10.1″ IPS, WUXGA (1920×1200).

: 10.1″ IPS, WUXGA (1920×1200). Процессор : MediaTek MT8788.

: MediaTek MT8788. Память : 6 ГБ ОЗУ.

: 6 ГБ ОЗУ. Поддержка : 4G LTE.

: 4G LTE. Батарея : 6000 мАч (до 10.5 часов видео).

: 6000 мАч (до 10.5 часов видео). Цена: от 8 000 гривен.

Iconia Tab P10

Экран : 10.4″ QLED, разрешение 2K.

: 10.4″ QLED, разрешение 2K. Процессор : MediaTek Helio G99.

: MediaTek Helio G99. Память : 8 ГБ ОЗУ.

: 8 ГБ ОЗУ. Батарея : 8000 мАч (до 10 часов работы).

: 8000 мАч (до 10 часов работы). Цена: от 9 000 гривен (в продаже с 02.12.2024).

Iconia Tab M10

Экран : 10.4″ IPS.

: 10.4″ IPS. Процессор : MediaTek Kompanio 500.

: MediaTek Kompanio 500. Память : 4 ГБ ОЗУ.

: 4 ГБ ОЗУ. Батарея : 6000 мАч (до 10.5 часов мультимедиа).

: 6000 мАч (до 10.5 часов мультимедиа). Цена: от 7 000 гривен (в продаже с 02.12.2024).

Компания Acer расширяет свою линейку сетевого оборудования, представив новые маршрутизаторы, поддерживающие Wi-Fi 6E и 4G LTE. Эти устройства уже доступны в Украине или скоро появятся на рынке.

Одним из новых маршрутизаторов является Acer Connect Wave T7. Он имеет уникальный волнистый дизайн корпуса и поддерживает передовые стандарты Wi-Fi с максимальной скоростью передачи данных до 6400 Мбит/с. Wave T7 поддерживает диапазон 6 ГГц с широкими каналами 320 Гц, а также многоканальный доступ MLO для минимизации задержек и помех. Устройство также может работать в Mesh-сетях для покрытия большой территории, и доступно в наборах из одного, двух или трех маршрутизаторов. Цена модели в Украине начинается от 7 999 грн.

Для мобильных профессионалов и малых офисов предназначен маршрутизатор Acer Connect X6E, который обеспечивает быструю и стабильную связь через Wi-Fi 6E 6 ГГц с производительным процессором Snapdragon. Устройство поддерживает до 128 одновременно подключенных устройств и имеет встроенный NFC для удобного подключения. Также предусмотрены порты WAN и LAN с поддержкой скорости до 1 Гбит/с и разъем для подключения VoLTE/VoIP. Цена Acer Connect X6E — от 14 899 грн.

Для геймеров и стримеров компания предлагает маршрутизаторы Predator Connect T7 и X7, которые используют возможности Wi-Fi 6E с минимальными задержками и высокой производительностью. Эти устройства поддерживают технологии MLO и Multi-Link Mesh и работают в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц. Они оснащены мощными процессорами ARM Cortex 1,5 ГГц с пассивным охлаждением и имеют порты WAN 2,5 Гбит/с и LAN 1 Гбит/с. Цены на устройства начинаются от 8 199 грн для Predator Connect T7 и от 18 499 грн для Predator Connect X7.