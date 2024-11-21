Четыре новых планшета Acer Iconia Tab начали продаваться в Украине. Известны цены21.11.24
Acer представила в Украине новую линейку планшетов Iconia Tab, оснащенную современными процессорами MediaTek и мультимедийными функциями. Серия включает модели для различных сценариев использования, от просмотра контента до игр и работы.
Общие характеристики серии Iconia Tab:
- Процессоры: MediaTek с поддержкой NEON для оптимизации мультимедийных задач.
- Оперативная память: до 8 ГБ DDR4.
- Хранилище: eMMC до 256 ГБ с возможностью расширения через microSD.
- Интерфейсы и модули:
- USB Type-C (Power Delivery 2.0), 3.5 мм аудиоразъем.
- Поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS.
- Некоторые модели имеют 4G LTE.
Характеристики планшетов Acer Iconia Tab:
Iconia Tab P11-11
- Экран: 11″ QLED, разрешение 2K, частота обновления 90 Гц.
- Процессор: MediaTek Helio G99.
- Память: 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ хранилище.
- Батарея: 8000 мАч (до 13 часов автономной работы).
- Цена: от 10 000 гривен.
Iconia Tab M10 LTE
- Экран: 10.1″ IPS, WUXGA (1920×1200).
- Процессор: MediaTek MT8788.
- Память: 6 ГБ ОЗУ.
- Поддержка: 4G LTE.
- Батарея: 6000 мАч (до 10.5 часов видео).
- Цена: от 8 000 гривен.
Iconia Tab P10
- Экран: 10.4″ QLED, разрешение 2K.
- Процессор: MediaTek Helio G99.
- Память: 8 ГБ ОЗУ.
- Батарея: 8000 мАч (до 10 часов работы).
- Цена: от 9 000 гривен (в продаже с 02.12.2024).
Iconia Tab M10
- Экран: 10.4″ IPS.
- Процессор: MediaTek Kompanio 500.
- Память: 4 ГБ ОЗУ.
- Батарея: 6000 мАч (до 10.5 часов мультимедиа).
- Цена: от 7 000 гривен (в продаже с 02.12.2024).
Компания Acer расширяет свою линейку сетевого оборудования, представив новые маршрутизаторы, поддерживающие Wi-Fi 6E и 4G LTE. Эти устройства уже доступны в Украине или скоро появятся на рынке.
Одним из новых маршрутизаторов является Acer Connect Wave T7. Он имеет уникальный волнистый дизайн корпуса и поддерживает передовые стандарты Wi-Fi с максимальной скоростью передачи данных до 6400 Мбит/с. Wave T7 поддерживает диапазон 6 ГГц с широкими каналами 320 Гц, а также многоканальный доступ MLO для минимизации задержек и помех. Устройство также может работать в Mesh-сетях для покрытия большой территории, и доступно в наборах из одного, двух или трех маршрутизаторов. Цена модели в Украине начинается от 7 999 грн.
Для мобильных профессионалов и малых офисов предназначен маршрутизатор Acer Connect X6E, который обеспечивает быструю и стабильную связь через Wi-Fi 6E 6 ГГц с производительным процессором Snapdragon. Устройство поддерживает до 128 одновременно подключенных устройств и имеет встроенный NFC для удобного подключения. Также предусмотрены порты WAN и LAN с поддержкой скорости до 1 Гбит/с и разъем для подключения VoLTE/VoIP.Цена Acer Connect X6E — от 14 899 грн.
Для геймеров и стримеров компания предлагает маршрутизаторы Predator Connect T7 и X7, которые используют возможности Wi-Fi 6E с минимальными задержками и высокой производительностью. Эти устройства поддерживают технологии MLO и Multi-Link Mesh и работают в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц. Они оснащены мощными процессорами ARM Cortex 1,5 ГГц с пассивным охлаждением и имеют порты WAN 2,5 Гбит/с и LAN 1 Гбит/с. Цены на устройства начинаются от 8 199 грн для Predator Connect T7 и от 18 499 грн для Predator Connect X7.
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Четыре новых планшета Acer Iconia Tab начали продаваться в Украине. Известны цены Acer планшет
Acer представила в Украине новую линейку планшетов Iconia Tab, оснащенную современными процессорами MediaTek и мультимедийными функциями
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