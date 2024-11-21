Чотири нові планшети Acer Iconia Tab почали продаватися в Україні. Відомі ціни

Acer представила в Україні нову лінійку планшетів Iconia Tab, оснащену сучасними процесорами MediaTek та мультимедійними функціями. Серія включає моделі для різних сценаріїв використання, від перегляду контенту до ігор та роботи.

Загальні характеристики серії Iconia Tab:

Процесори : MediaTek із підтримкою NEON для оптимізації мультимедійних завдань.

: MediaTek із підтримкою NEON для оптимізації мультимедійних завдань. Оперативна пам’ять : до 8 ГБ DDR4.

: до 8 ГБ DDR4. Сховище : eMMC до 256 ГБ з можливістю розширення через microSD.

: eMMC до 256 ГБ з можливістю розширення через microSD. Інтерфейси та модулі : USB Type-C (Power Delivery 2.0), 3.5 мм аудіороз’єм. Підтримка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS. Деякі моделі мають 4G LTE.

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Характеристики планшетів Acer Iconia Tab:

Iconia Tab P11-11

Екран : 11″ QLED, роздільна здатність 2K, частота оновлення 90 Гц.

: 11″ QLED, роздільна здатність 2K, частота оновлення 90 Гц. Процесор : MediaTek Helio G99.

: MediaTek Helio G99. Пам’ять : 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ сховище.

: 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ сховище. Батарея : 8000 мАг (до 13 годин автономної роботи).

: 8000 мАг (до 13 годин автономної роботи). Ціна: від 10 000 гривень.

Iconia Tab M10 LTE

Екран : 10.1″ IPS, WUXGA (1920×1200).

: 10.1″ IPS, WUXGA (1920×1200). Процесор : MediaTek MT8788.

: MediaTek MT8788. Пам’ять : 6 ГБ ОЗП.

: 6 ГБ ОЗП. Підтримка : 4G LTE.

: 4G LTE. Батарея : 6000 мАг (до 10.5 годин відео).

: 6000 мАг (до 10.5 годин відео). Ціна: від 8 000 гривень.

Iconia Tab P10

Екран : 10.4″ QLED, роздільна здатність 2K.

: 10.4″ QLED, роздільна здатність 2K. Процесор : MediaTek Helio G99.

: MediaTek Helio G99. Пам’ять : 8 ГБ ОЗП.

: 8 ГБ ОЗП. Батарея : 8000 мАг (до 10 годин роботи).

: 8000 мАг (до 10 годин роботи). Ціна: від 9 000 гривень (у продажу з 02.12.2024).

Iconia Tab M10

Екран : 10.4″ IPS.

: 10.4″ IPS. Процесор : MediaTek Kompanio 500.

: MediaTek Kompanio 500. Пам’ять : 4 ГБ ОЗП.

: 4 ГБ ОЗП. Батарея : 6000 мАг (до 10.5 годин мультимедіа).

: 6000 мАг (до 10.5 годин мультимедіа). Ціна: від 7 000 гривень (у продажу з 02.12.2024).

Компанія Acer розширює свою лінійку мережного обладнання, представивши нові маршрутизатори, що підтримують Wi-Fi 6E та 4G LTE. Ці пристрої вже доступні в Україні або скоро з’являться на ринку.

Одним із нових маршрутизаторів є Acer Connect Wave T7. Він має унікальний хвилястий дизайн корпусу та підтримує передові стандарти Wi-Fi з максимальною швидкістю передачі даних до 6400 Мбіт/с. Wave T7 підтримує діапазон 6 ГГц із широкими каналами 320 Гц, а також багатоканальний доступ MLO для мінімізації затримок та перешкод. Пристрій також може працювати в Mesh-мережах для покриття великої території, доступний в наборах з одного, двох або трьох маршрутизаторів. Ціна моделі в Україні розпочинається від 7 999 грн.

Для мобільних професіоналів та малих офісів призначений маршрутизатор Acer Connect X6E, який забезпечує швидкий та стабільний зв’язок через Wi-Fi 6E 6 ГГц з продуктивним процесором Snapdragon. Пристрій підтримує до 128 одночасно підключених пристроїв та має вбудований NFC для зручного підключення. Також передбачені порти WAN і LAN з підтримкою швидкості до 1 Гбіт/с та роз’єм для підключення VoLTE/VoIP. -gejmerov-i-ofisa/”> Ціна Acer Connect X6E – від 14 899 грн.

Для геймерів та стримерів компанія пропонує маршрутизатори Predator Connect T7 та X7, які використовують можливості Wi-Fi 6E з мінімальними затримками та високою продуктивністю. Ці пристрої підтримують технології MLO та Multi-Link Mesh та працюють у діапазонах 2,4, 5 та 6 ГГц. Вони оснащені потужними процесорами ARM Cortex 1,5 ГГц з пасивним охолодженням і мають порти WAN 2,5 Гбіт/с та LAN 1 Гбіт/с. Ціни на пристрої починаються від 8199 грн для Predator Connect T7 і від 18499 грн для Predator Connect X7.