ChatGPT Search стал бесплатным для всех11.02.25
OpenAI расширила доступ к ChatGPT Search, сделав его открытым для всех пользователей без необходимости регистрации или входа в систему.
Ранее этот инструмент был доступен только подписчикам, затем — авторизованным бесплатным пользователям, а теперь воспользоваться поиском может любой желающий. ChatGPT Search позволяет находить актуальную информацию в Интернете и получать ответы с ссылками на источники. В большинстве случаев бот самостоятельно выполняет поиск, но пользователи также могут активировать его вручную, нажав кнопку «Поиск».
Этот шаг может указывать на намерение OpenAI составить конкуренцию Google в сфере поиска, хотя компания также стремится опережать новых ИИ-игроков, таких как DeepSeek.
Помимо этого, OpenAI недавно представила бесплатную ИИ-модель o3-mini, а также анонсировала функцию Deep Research, которая анализирует сотни онлайн-источников для создания отчетов.
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