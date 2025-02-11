ChatGPT Search став безкоштовним для всіх11.02.25
OpenAI розширила доступ до ChatGPT Search, зробивши його відкритим для всіх користувачів без реєстрації або входу в систему.
Раніше цей інструмент був доступний лише передплатникам, потім авторизованим безкоштовним користувачам, а тепер скористатися пошуком може будь-хто. ChatGPT Search дозволяє знаходити актуальну інформацію в Інтернеті та отримувати відповіді з посиланнями на джерела. У більшості випадків бот самостійно виконує пошук, але користувачі можуть активувати його вручну, натиснувши кнопку «Пошук».
Цей крок може вказувати на намір OpenAI скласти конкуренцію Google у сфері пошуку, хоча компанія також прагне випереджати нових ІІ-гравців, таких як DeepSeek.
Окрім цього, OpenAI нещодавно представила безкоштовну ІІ-модель o3-mini, а також анонсувала функцію Deep Research, яка аналізує сотні онлайн-джерел для створення звітів.
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