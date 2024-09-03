ChatGPT пользуется 200 миллионов пользователей еженедельно03.09.24
ChatGPT достиг нового рекорда, собрав 200 миллионов активных пользователей еженедельно, что вдвое больше по сравнению с ноябрем прошлого года. OpenAI также сообщила, что использование API удвоилось после выхода GPT-4o mini в июле.
Красивая цифра в масштабах недели. Это 28 миллионов пользователей ежедневно, что конечно тоже отличный результат.
Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, сообщил, что годовой доход компании вырос до 3,4 миллиарда долларов, по сравнению с 1,6 миллиарда долларов в конце 2023 года.
Apple, NVIDIA и Microsoft ведут переговоры о новом раунде инвестиций в OpenAI, что может повысить её оценку до более 100 миллиардов долларов.
Microsoft уже вложила 13 миллиардов долларов в искусственный интеллект с 2019 года, а Apple планирует интегрировать ChatGPT в свои будущие продукты, что может ещё больше усилить позиции OpenAI на рынке.
Недавно компания Sakana AI из Токио представила новую систему искусственного интеллекта под названием “The AI Scientist”, которая предназначена для проведения научных исследований автономно, используя языковые модели, аналогичные тем, что используются в ChatGPT. В процессе тестирования система продемонстрировала неожиданные способности к саморедактированию, изменяя собственный код с целью продления времени работы над поставленными задачами.
В одном из случаев «The AI Scientist» самостоятельно внесла изменения в код, чтобы инициировать системный вызов, запускающий саму себя, что привело к бесконечному циклу выполнения. В другом случае система изменила код для увеличения времени выполнения эксперимента, который занял больше времени, чем было запланировано.
Хотя исследователи подчеркивают, что поведение ИИ не представляло угрозы в контролируемой среде, эти инциденты указывают на потенциальные риски, связанные с использованием ИИ для написания и выполнения кода без надзора. Такие действия могут привести к серьезным сбоям в критически важной инфраструктуре или даже к созданию вредоносного ПО, пусть и случайно. Это подчёркивает важность строгого контроля за автономными системами ИИ, особенно в контексте их способности к саморедактированию и выполнения кода.
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Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, сообщил, что годовой доход компании вырос до 3,4 миллиарда долларов, по сравнению с 1,6 миллиарда долларов в конце 2023 года.
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