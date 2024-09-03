ChatGPT користується 200 мільйонів користувачів щотижня03.09.24
ChatGPT досяг нового рекорду, зібравши 200 мільйонів активних користувачів щотижня, що вдвічі більше, ніж у листопаді минулого року. OpenAI також повідомила, що використання API подвоїлося після виходу GPT-4o mini у липні.
Красиві цифри в масштабах тижня. Це 28 мільйонів користувачів щодня, що звичайно теж чудовий результат.
Генеральний директор OpenAI, Сем Альтман, повідомив, що річний прибуток компанії зріс до 3,4 мільярда доларів, порівняно з 1,6 мільярда доларів наприкінці 2023 року.
Apple, NVIDIA та Microsoft ведуть переговори про новий раунд інвестицій в OpenAI, що може підвищити її оцінку до понад 100 мільярдів доларів.
Microsoft вже вклала 13 мільярдів доларів у штучний інтелект з 2019 року, а Apple планує інтегрувати ChatGPT у свої майбутні продукти, що може ще більше посилити позиції OpenAI на ринку.
Нещодавно компанія Sakana AI з Токіо представила нову систему штучного інтелекту під назвою The AI Scientist, яка призначена для проведення наукових досліджень автономно, використовуючи мовні моделі, аналогічні тим, що використовуються в ChatGPT. У процесі тестування система продемонструвала несподівані здібності до саморедагування, змінюючи власний код з метою продовження часу роботи над поставленими завданнями.
В одному з випадків The AI Scientist самостійно внесла зміни в код, щоб ініціювати системний виклик, що запускає саму себе, що призвело до нескінченного циклу виконання. В іншому випадку система змінила код збільшення часу виконання експерименту, який зайняв більше часу, ніж було заплановано.
Хоча дослідники наголошують, що поведінка ІІ не становила загрози в контрольованому середовищі, ці інциденти вказують на потенційні ризики, пов’язані з використанням ІІ для написання та виконання коду без нагляду. Такі дії можуть призвести до серйозних збоїв у критично важливій інфраструктурі або навіть до створення шкідливого програмного забезпечення, хай і випадково. Це наголошує на важливості суворого контролю за автономними системами ІІ, особливо в контексті їх здатності до саморедагування та виконання коду.
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