ChatGPT оказался самым популярным ИИ-чатботом в мире06.08.25
Когда речь заходит об ИИ-чатботах, большинство пользователей вспоминает прежде всего ChatGPT — и это ощущение подтверждается цифрами. Согласно свежему исследованию Statcounter, ChatGPT занимает более 80% всего трафика среди популярных ИИ-сервисов, оставляя конкурентов далеко позади.
Аналитическая компания, известная своей статистикой по браузерам, ОС и соцсетям, с марта начала отслеживать посещаемость сайтов ИИ-чатботов. В выборку попали ChatGPT, Google Gemini, Claude AI, Microsoft Copilot, Perplexity AI и другие.
Результати по США (июль 2025):
- ChatGPT — 80,22%
- Microsoft Copilot — 9,51%
- Perplexity — 5,61%
- Google Gemini — 2,67%
- Claude — 1,56%
- Deepseek — 0,43%
Хотя в марте Perplexity неожиданно заняло 16% трафика, за последние месяцы доля сервиса резко сократилась. В то же время Microsoft Copilot демонстрирует устойчивый рост – с менее чем 1% в марте до почти 10% в июле.
ИИ-боты в мире
- ChatGPT — 82,69%
- Perplexity — 8,06%
- Copilot — 4,56%
- Gemini — 2,2%
- Deepseek — 1,59%
- Claude — 0,91%
ИИ чат-боты в Украине:
- ChatGPT — 91,68%
- Google Gemini — 2,98%
- Microsoft Copilot — 2,47%
- Perplexity — 1,58%
- Claude — 1,2%
- Deepseek — 0,08%
Statcounter не раскрывает детали методологии, однако известно, что в анализ попадает более 5 млрд просмотров страниц ежемесячно на более чем 1,5 млн сайтов. Система отслеживает устройства, операционные системы и источники переходов (например, поисковики).
При этом у ИИ-чатботов есть ключевое отличие от классических поисковых систем: они не перенаправляют пользователя на сайты, а сразу дают ответ, часто без ссылок на источники. Это вызывает обеспокоенность у многих создателей контента, особенно на фоне развития таких функций, как AI Mode в Google или поисковых систем с ИИ-ответами.
Хотя Statcounter не уточняет, как именно фиксируется трафик на ChatGPT и аналогичных сервисах, масштаб его доминирования очевиден. ChatGPT остаётся безусловным лидером — как по охвату, так и по узнаваемости.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
ChatGPT оказался самым популярным ИИ-чатботом в мире искусственный интеллект статистика
ChatGPT занимает более 80% всего трафика среди популярных ИИ-сервисов, оставляя конкурентов далеко позади.
Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus имеет запас хода 60 км Xiaomi электротранспорт
Xiaomi Electric Scooter 5 Plus развивает скорость до 25 км/ч и может проехать до 60 км на одном заряде.
ChatGPT оказался самым популярным ИИ-чатботом в мире
Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus имеет запас хода 60 км
Apple за 3-м квартале 2025: рекордная выручка, несмотря на давление торговых пошлин
Сервис Dropbox Passwords закрывается осенью 2025 года
Epson Pro Cinema LS9000 — 4K-проектор с HDR+, 120 fps и ценой $4 000
Instagram позволит вести прямые трансляции только аккаунтам с более 1000 подписчиков
DJI начала продажи электровелосипедов в США
Стали известны системные требования игры Battlefield 6
Google сохранит часть ссылок goo.gl — отключат только неактивные
Samsung Galaxy S26 возможно не получит стандартную и Plus-версию
Google Chrome будет показывать отзывы про магазины составленные ИИ