ChatGPT оказался самым популярным ИИ-чатботом в мире

Когда речь заходит об ИИ-чатботах, большинство пользователей вспоминает прежде всего ChatGPT — и это ощущение подтверждается цифрами. Согласно свежему исследованию Statcounter, ChatGPT занимает более 80% всего трафика среди популярных ИИ-сервисов, оставляя конкурентов далеко позади.

Аналитическая компания, известная своей статистикой по браузерам, ОС и соцсетям, с марта начала отслеживать посещаемость сайтов ИИ-чатботов. В выборку попали ChatGPT, Google Gemini, Claude AI, Microsoft Copilot, Perplexity AI и другие.

Результати по США (июль 2025):

ChatGPT — 80,22%

Microsoft Copilot — 9,51%

Perplexity — 5,61%

Google Gemini — 2,67%

Claude — 1,56%

Deepseek — 0,43%

Хотя в марте Perplexity неожиданно заняло 16% трафика, за последние месяцы доля сервиса резко сократилась. В то же время Microsoft Copilot демонстрирует устойчивый рост – с менее чем 1% в марте до почти 10% в июле.

ИИ-боты в мире

ChatGPT — 82,69%

Perplexity — 8,06%

Copilot — 4,56%

Gemini — 2,2%

Deepseek — 1,59%

Claude — 0,91%

ИИ чат-боты в Украине:

ChatGPT — 91,68%

Google Gemini — 2,98%

Microsoft Copilot — 2,47%

Perplexity — 1,58%

Claude — 1,2%

Deepseek — 0,08%

Statcounter не раскрывает детали методологии, однако известно, что в анализ попадает более 5 млрд просмотров страниц ежемесячно на более чем 1,5 млн сайтов. Система отслеживает устройства, операционные системы и источники переходов (например, поисковики).

При этом у ИИ-чатботов есть ключевое отличие от классических поисковых систем: они не перенаправляют пользователя на сайты, а сразу дают ответ, часто без ссылок на источники. Это вызывает обеспокоенность у многих создателей контента, особенно на фоне развития таких функций, как AI Mode в Google или поисковых систем с ИИ-ответами.

Хотя Statcounter не уточняет, как именно фиксируется трафик на ChatGPT и аналогичных сервисах, масштаб его доминирования очевиден. ChatGPT остаётся безусловным лидером — как по охвату, так и по узнаваемости.