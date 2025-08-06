ChatGPT виявився найпопулярнішим ШІ-чатботом у світі

Коли йдеться про ШІ-чатботи, більшість користувачів згадує насамперед ChatGPT — і це відчуття підтверджується цифрами. Згідно з новим дослідженням Statcounter, ChatGPT займає понад 80% всього трафіку серед популярних ШІ-сервісів, залишаючи конкурентів далеко позаду.

Аналітична компанія, відома своєю статистикою з браузерів, ОС та соцмереж, з березня почала відслідковувати відвідуваність сайтів ШІ-чатботів. У вибірку потрапили ChatGPT, Google Gemini, Claude AI, Microsoft Copilot, Perplexity AI та інші.

Результати США (липень 2025):

ChatGPT – 80,22%

Microsoft Copilot – 9,51%

Perplexity – 5,61%

Google Gemini – 2,67%

Claude – 1,56%

Deepseek – 0,43%

Хоча в березні Perplexity зненацька зайняло 16% трафіку, за останні місяці частка сервісу різко скоротилася. У той же час Microsoft Copilot демонструє стійке зростання – з менш ніж 1% у березні до майже 10% у липні.

ШІ-боти у світі

ChatGPT – 82,69%

Perplexity – 8,06%

Copilot – 4,56%

Gemini – 2,2%

Deepseek – 1,59%

Claude – 0,91%

ШІ чат-боти в Україні:

ChatGPT – 91,68%

Google Gemini – 2,98%

Microsoft Copilot – 2,47%

Perplexity – 1,58%

Claude – 1,2%

Deepseek – 0,08%

Statcounter не розкриває деталі методології, проте відомо, що в аналіз потрапляє понад 5 млрд. переглядів сторінок щомісяця на більш ніж 1,5 млн. сайтів. Система відстежує пристрої, операційні системи та джерела переходів (наприклад, пошукові системи).

При цьому ШІ-чатботи мають ключову відмінність від класичних пошукових систем: вони не перенаправляють користувача на сайти, а відразу дають відповідь, часто без посилань на джерела. Це викликає занепокоєння у багатьох творців контенту, особливо на тлі розвитку таких функцій, як AI Mode у Google або пошукових систем з ІІ-відповідями.

Хоча Statcounter не уточнює, як фіксується трафік на ChatGPT та аналогічних сервісах штучного інтелекту, масштаб його домінування очевидний. ChatGPT залишається безумовним лідером — як за охопленням, так і за впізнаваністю.