ChatGPT виявився найпопулярнішим ШІ-чатботом у світі06.08.25
Коли йдеться про ШІ-чатботи, більшість користувачів згадує насамперед ChatGPT — і це відчуття підтверджується цифрами. Згідно з новим дослідженням Statcounter, ChatGPT займає понад 80% всього трафіку серед популярних ШІ-сервісів, залишаючи конкурентів далеко позаду.
Аналітична компанія, відома своєю статистикою з браузерів, ОС та соцмереж, з березня почала відслідковувати відвідуваність сайтів ШІ-чатботів. У вибірку потрапили ChatGPT, Google Gemini, Claude AI, Microsoft Copilot, Perplexity AI та інші.
Результати США (липень 2025):
- ChatGPT – 80,22%
- Microsoft Copilot – 9,51%
- Perplexity – 5,61%
- Google Gemini – 2,67%
- Claude – 1,56%
- Deepseek – 0,43%
Хоча в березні Perplexity зненацька зайняло 16% трафіку, за останні місяці частка сервісу різко скоротилася. У той же час Microsoft Copilot демонструє стійке зростання – з менш ніж 1% у березні до майже 10% у липні.
ШІ-боти у світі
- ChatGPT – 82,69%
- Perplexity – 8,06%
- Copilot – 4,56%
- Gemini – 2,2%
- Deepseek – 1,59%
- Claude – 0,91%
ШІ чат-боти в Україні:
- ChatGPT – 91,68%
- Google Gemini – 2,98%
- Microsoft Copilot – 2,47%
- Perplexity – 1,58%
- Claude – 1,2%
- Deepseek – 0,08%
Statcounter не розкриває деталі методології, проте відомо, що в аналіз потрапляє понад 5 млрд. переглядів сторінок щомісяця на більш ніж 1,5 млн. сайтів. Система відстежує пристрої, операційні системи та джерела переходів (наприклад, пошукові системи).
При цьому ШІ-чатботи мають ключову відмінність від класичних пошукових систем: вони не перенаправляють користувача на сайти, а відразу дають відповідь, часто без посилань на джерела. Це викликає занепокоєння у багатьох творців контенту, особливо на тлі розвитку таких функцій, як AI Mode у Google або пошукових систем з ІІ-відповідями.
Хоча Statcounter не уточнює, як фіксується трафік на ChatGPT та аналогічних сервісах штучного інтелекту, масштаб його домінування очевидний. ChatGPT залишається безумовним лідером — як за охопленням, так і за впізнаваністю.
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