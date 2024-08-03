ChatGPT интегрировали в мозговые импланты Synchron03.08.24
Компания Synchron, специализирующаяся на инновационных интерфейсах мозг-компьютер (BCI), сделала значительный шаг вперед, интегрировав ChatGPT от OpenAI в свои устройства. Это новшество направлено на улучшение коммуникации для людей с ограниченными возможностями, такими как пациенты с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).
Преимущества интеграции ChatGPT
Интеграция ChatGPT значительно ускоряет процесс ввода текста, предугадывая ответы и предлагая пользователю варианты, которые можно выбрать одним щелчком мыши. Это особенно полезно для тех, кто испытывает трудности с набором текста, делая общение более доступным и эффективным.
Выпуск ChatGPT-4o, способного воспринимать текстовые, аудио и визуальные входы, открыл новые возможности для BCI. Пациенты, участвующие в клинических испытаниях, уже отмечают значительное улучшение качества жизни благодаря новым технологиям.
Ожидается, что стоимость имплантата будет сопоставима с другими медицинскими устройствами, такими как кардиостимуляторы, и составит от 50 000 до 100 000 долларов.
Технология Synchron
Основной продукт компании, Stentrode, имплантируется в моторную кору головного мозга через яремную вену с использованием минимально инвазивной эндоваскулярной процедуры. Это исключает необходимость открытой операции на мозге, что снижает риски и упрощает процедуру.
Synchron активно работает над улучшением качества жизни пациентов с параличом, предоставляя им возможность взаимодействовать с компьютерами и другими устройствами без использования рук. Интеграция искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, в их устройства демонстрирует значительный прогресс в этой области, открывая новые горизонты для людей с ограниченными возможностями.
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Компания Synchron, специализирующаяся на инновационных интерфейсах мозг-компьютер (BCI), сделала значительный шаг вперед, интегрировав ChatGPT от OpenAI в свои устройства
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