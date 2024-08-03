ChatGPT інтегрували в мозкові імпланти Synchron

Компанія Synchron, що спеціалізується на інноваційних інтерфейсах мозок-комп’ютер (BCI), зробила значний крок уперед, інтегрувавши ChatGPT від OpenAI до своїх пристроїв. Ця новація спрямована на покращення комунікації для людей з обмеженими можливостями, такими як пацієнти з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

Переваги інтеграції ChatGPT

Інтеграція ChatGPT значно прискорює процес введення тексту, передбачаючи відповіді та пропонуючи користувачеві варіанти, які можна вибрати одним клацанням миші. Це особливо корисно для тих, хто зазнає труднощів із набором тексту, роблячи спілкування більш доступним та ефективним.

Випуск ChatGPT-4o, здатного сприймати текстові, аудіо та візуальні входи, відкрив нові можливості для BCI. Пацієнти, які беруть участь у клінічних випробуваннях, вже відзначають значне покращення якості життя завдяки новим технологіям.

Очікується, що вартість імплантату буде порівнянна з іншими медичними пристроями, такими як кардіостимулятори, і становитиме від 50 000 до 100 000 доларів.

Технологія Synchron

Основний продукт компанії Stentrode імплантується в моторну кору головного мозку через яремну вену з використанням мінімально інвазивної ендоваскулярної процедури. Це виключає необхідність відкритої операції на мозку, що знижує ризики та спрощує процедуру.

Synchron активно працює над покращенням якості життя пацієнтів із паралічем, надаючи їм можливість взаємодіяти з комп’ютерами та іншими пристроями без використання рук. Інтеграція штучного інтелекту, такого як ChatGPT, у їх пристрої демонструє значний прогрес у цій галузі, відкриваючи нові обрії для людей з обмеженими можливостями.