Часы Oppo Watch X с двумя ОС, AMOLED-дисплеем и автономностью до 12 дней стоят в Украине 15 999 грн04.07.24
Компания Oppo представила на украинском рынке новые флагманские смарт-часы Oppo Watch X. Они получили корпус размером 47 мм и оснащены 1.43-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом и яркостью до 1000 нит. Устройство защищено от воды и ударов, имеет двухчастотный GPS, компас, акселерометр, гироскоп, барометр и датчик освещенности для автоматической регулировки яркости экрана.
Часы могут отслеживать более 100 видов спорта, мониторить сон и следить за здоровьем пользователя. Oppo Watch X работают на двух операционных системах: Wear OS by Google и RTOS. Первая система управляется чипом Snapdragon W5, а вторая — чипом BES2700. Аккумулятор ёмкостью 500 мАч обеспечивает до 12 дней автономной работы.
Кроме того, в новинке есть NFC и предустановленные приложения Google. Продажи OPPO Watch X начнутся в ближайшее время по цене 15 999 грн. Часы будут доступны в двух вариантах: Bright Silver и Dark Black.
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