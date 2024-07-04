Годинник Oppo Watch X з двома ОС, AMOLED-дисплеєм та автономністю до 12 днів коштує в Україні 15 999 грн04.07.24
Компанія Oppo представила на українському ринку новий флагманський смарт-годинник Oppo Watch X. Вони отримали корпус розміром 47 мм і оснащені 1.43-дюймовим AMOLED-дисплеєм з сапфіровим склом і яскравістю до 1000 ніт. Пристрій захищений від води та ударів, має двочастотний GPS, компас, акселерометр, гіроскоп, барометр та датчик освітленості для автоматичного регулювання яскравості екрану.
Годинник може відстежувати понад 100 видів спорту, моніторити сон і стежити за здоров’ям користувача. Oppo Watch X працюють на двох операційних системах: Wear OS by Google та RTOS. Перша система керується чіпом Snapdragon W5, а друга – чіпом BES2700. Акумулятор ємністю 500 мАч забезпечує до 12 днів автономної роботи.
Крім того, у новинці є NFC та встановлені програми Google. Продаж OPPO Watch X розпочнеться найближчим часом за ціною 15 999 грн. Годинник буде доступний у двох варіантах: Bright Silver та Dark Black.
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