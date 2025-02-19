Часы Lava Prowatch X оснащены AMOLED экраном и имеют автономность до 10 дней

Lava представила новые смарт-часы Prowatch X, пополнив линейку, в которую уже входят модели Prowatch ZN, Prowatch VN и Prowatch V1.

Новинка оснащена круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и яркостью 500 нит, который защищен стеклом Gorilla Glass 3. Функция Always-On позволяет экрану оставаться активным, а пользователи могут выбирать из сотни вариантов циферблатов. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с пескоструйной и оксидированной обработкой, что делает устройство легким и стильным.

Часы работают на чипсете Actions ATS3085C и поддерживают более 100 спортивных режимов. В числе функций мониторинг сна, измерение VO2 Max, отслеживание переменной частоты сердечного ритма и автоматическое измерение уровня кислорода в крови (SpO2). Специальная система мониторинга анализирует сердечную деятельность, уровень стресса, качество сна и активность в течение дня, оценивая уровень энергии пользователя в реальном времени. Встроенный GPS, датчик окружающего звука и поддержка Bluetooth-звонков делают устройство еще более функциональным.

Благодаря защите по стандарту IP68 смарт-часы подходят для использования в воде, включая плавание. Емкость аккумулятора составляет 300 мАч, обеспечивая до 10 дней работы в стандартном режиме. Bluetooth 5.3 гарантирует совместимость как с Android, так и с iOS.

Стоимость Prowatch X составляет 4 499 рупий (примерно $52 или €50). В комплекте предлагаются три варианта ремешков: силиконовый, нейлоновый и металлический. Предзаказ доступен в Индии через Flipkart до 18 февраля, а продажи стартуют 21 февраля.