Годинник Lava Prowatch X оснащений AMOLED екраном і має автономність до 10 днів

Lava представила новий смарт-годинник Prowatch X, поповнивши лінійку, в яку вже входять моделі Prowatch ZN, Prowatch VN та Prowatch V1.

Новинка оснащена круглим 1,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 466×466 пікселів і яскравістю 500 ниток, який захищений склом Gorilla Glass 3. Функція Always-On дозволяє екрану залишатися активним, а користувачі можуть вибирати з сотні варіантів. Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву з піскоструминною та оксидованою обробкою, що робить пристрій легким та стильним.

Годинник працює на чіпсеті Actions ATS3085C і підтримує понад 100 спортивних режимів. Серед функцій моніторинг сну, вимірювання VO2 Max, відстеження змінної частоти серцевого ритму та автоматичне вимірювання рівня кисню в крові (SpO2). Спеціальна система моніторингу аналізує серцеву діяльність, рівень стресу, якість сну та активність протягом дня, оцінюючи рівень енергії користувача у реальному часі. Вбудований GPS, датчик навколишнього звуку та підтримка Bluetooth-дзвінків роблять пристрій ще більш функціональним.

Завдяки захисту за стандартом IP68 смарт-годинник підходить для використання у воді, включаючи плавання. Місткість акумулятора становить 300 мАг, забезпечуючи до 10 днів роботи у стандартному режимі. Bluetooth 5.3 гарантує сумісність як з Android, так і iOS.

Вартість Prowatch X складає 4499 рупій (приблизно $52 або €50). У комплекті пропонуються три варіанти ремінців: силіконовий, нейлоновий та металевий. Замовлення доступне в Індії через Flipkart до 18 лютого, а продажі стартують 21 лютого.