Часы Casio G-SHOCK GMC-B2100 оснащены солнечной батареей

Casio представила новую модель часов G-SHOCK GMC-B2100, которая сочетает в себе стильный металлический корпус и современные технологии. Часы имеют характерный восьмиугольный безель и три циферблата, создающие уникальный внешний вид. Конструкция выполнена из прочного металла с изысканной отделкой, что придаёт часам утончённый, но при этом надёжный стиль.

Модель оснащена технологией Tough Solar, которая позволяет заряжать часы от света, тем самым снижая потребность в замене батареи. Подключение через Bluetooth к смартфону даёт возможность синхронизации времени, а также управления будильниками и напоминаниями через приложение CASIO WATCHES.

Дизайн GMC-B2100 сохраняет основные черты классической серии 2100 Style, но обладает усиленной конструкцией для ещё большей долговечности. Помимо этого, Casio продолжает расширять ассортимент, выпуская другие модели, такие как коллекция, вдохновлённая вселенной Gundam.

Casio представила две новые модели часов G-Shock G-Lide GLX-5600, специально разработанные для любителей водных видов спорта и серфинга. Эти часы оснащены функциями, которые будут полезны пловцам, серферам и всем, кто проводит много времени на воде.

Основные характеристики обеих моделей:

Графики приливов и отливов и данные о фазах Луны, что помогает прогнозировать условия на воде.

Водонепроницаемость до 20 бар, что позволяет использовать часы на глубине до 200 метров.

Поддержка 29 часовых поясов.

Батарея BR2025, которая обеспечивает до семи лет автономной работы.