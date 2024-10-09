Годинник Casio G-SHOCK GMC-B2100 оснащений сонячною батареєю

Casio представила нову модель годинника G-SHOCK GMC-B2100, яка поєднує в собі стильний металевий корпус та сучасні технології. Годинник має характерний восьмикутний безель і три циферблати, що створюють унікальний зовнішній вигляд. Конструкція виконана з міцного металу з вишуканою обробкою, що надає годинникам витонченого, але при цьому надійного стилю.

Модель оснащена технологією Tough Solar, яка дозволяє заряджати годинник від світла, тим самим знижуючи потребу заміни батареї. Підключення через Bluetooth до смартфону дає можливість синхронізації часу, а також керування будильниками та нагадуваннями через програму CASIO WATCHES.

Дизайн GMC-B2100 зберігає основні риси класичної серії 2100 Style, але має посилену конструкцію для ще більшої довговічності. Крім цього, Casio продовжує розширювати асортименти, випускаючи інші моделі, такі як колекція, натхненна всесвіту Gundam.

Casio представила дві нові моделі годинника G-Shock G-Lide GLX-5600 , спеціально розроблені для любителів водних видів спорту та серфінгу. Цей годинник оснащений функціями, які будуть корисні плавцям, серферам і всім, хто проводить багато часу на воді.

Основні характеристики обох моделей:

Графіки припливів та відливів та дані про фази Місяця, що допомагає прогнозувати умови на воді.

Водонепроникність до 20 бар, що дозволяє використовувати годинник на глибині до 200 метрів.

Підтримка 29 часових поясів.

Батарея BR2025, яка забезпечує до семи років автономної роботи.