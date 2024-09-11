Часы Casio G-SHOCK G-STEEL GBM-2100 заряжаются от солнца, но со смартфона они получают только данные о часовом поясе11.09.24
Casio G-SHOCK представила в Индии новую серию часов G-STEEL GBM-2100, сочетающую прочность и современные технологии с элегантным дизайном. Эта модель выделяется полированной металлической рамкой, прозрачным циферблатом и безелем из нержавеющей стали. Корпус, усиленный стекловолокном, обеспечивает защиту и долговечность, а высококонтрастный циферблат остаётся хорошо читаемым при любом освещении.
Одной из главных особенностей GBM-2100 является технология Tough Solar, которая позволяет заряжать часы от солнечного света, исключая необходимость замены батарей. Функция Smartphone Link позволяет синхронизировать часы со смартфоном для управления мировым временем и будильниками. Модель также оснащена двойным светодиодом Super Illuminator для яркого освещения, водонепроницаемостью до 200 метров и ударопрочностью.
Часы предлагают пять будильников, секундомер, таймер обратного отсчета и функцию мирового времени. Изготовлены они из биологической смолы, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. G-STEEL GBM-2100 представлены в цветах чёрного, синего, зелёного и коричневого.
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