Годинник Casio G-SHOCK G-STEEL GBM-2100 заряджається від сонця, але зі смартфона вони отримують лише дані про часовий пояс

Casio G-SHOCK представила в Індії нову серію годинників G-STEEL GBM-2100, що поєднує міцність та сучасні технології з елегантним дизайном. Ця модель виділяється полірованою металевою рамкою, прозорим циферблатом та безелем із нержавіючої сталі. Корпус, посилений скловолокном, забезпечує захист та довговічність, а висококонтрастний циферблат залишається добре читаним при будь-якому освітленні.

Однією з головних особливостей GBM-2100 є технологія Tough Solar, яка дозволяє заряджати годинник від сонячного світла, за винятком необхідності заміни батарей. Функція Smartphone Link дозволяє синхронізувати годинник зі смартфоном для керування світовим часом та будильниками. Модель також оснащена подвійним світлодіодом Super Illuminator для яскравого освітлення, водонепроникністю до 200 метрів та удароміцністю.



Годинник пропонує п’ять будильників, секундомір, таймер зворотного відліку та функцію світового часу. Виготовлені вони з біологічної смоли, що знижує негативний вплив на довкілля. G-STEEL GBM-2100 представлені в кольорах чорного, синього, зеленого та коричневого.