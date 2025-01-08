CES 2025: новые мониторы Samsung Odyssey OLED поддерживают частоту обновления до 500 Гц08.01.25
Samsung анонсировала новую серию мониторов Odyssey OLED в преддверии CES 2025. Линейка включает модели Odyssey OLED G6, Odyssey OLED G8 и инновационный Odyssey 3D.
Odyssey OLED G6 оснащен 27-дюймовым QHD-экраном с рекордной для OLED частотой обновления 500 Гц, что делает его идеальным выбором для киберспорта. Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync и сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 400.
Odyssey OLED G8 — первый в мире 27-дюймовый 4K OLED-монитор с частотой 240 Гц. Он также поддерживает те же технологии синхронизации и HDR, что и G6, обеспечивая четкость изображения и плавность анимаций.
Odyssey 3D — первый 3D OLED-монитор Samsung, не требующий очков. Доступен в версиях с диагональю 27 и 32 дюйма, разрешением 4K и частотой 165 Гц. Модель использует линзовую технологию и стереокамеру для отслеживания глаз, создавая 3D-эффект без дополнительных устройств. Цены и дата начала продаж новых мониторов будут объявлены позднее.
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