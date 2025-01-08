CES 2025: нові монітори Samsung Odyssey OLED підтримують частоту оновлення до 500 Гц

Samsung анонсувала нову серію моніторів Odyssey OLED напередодні CES 2025. Лінійка включає моделі Odyssey OLED G6, Odyssey OLED G8 та інноваційний Odyssey 3D.

Odyssey OLED G6 оснащений 27-дюймовим QHD-екраном із рекордною для OLED частотою оновлення 500 Гц, що робить його ідеальним вибором для кіберспорту. Монітор підтримує AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync та сертифікований VESA DisplayHDR True Black 400.

Odyssey OLED G8 – перший у світі 27-дюймовий 4K OLED-монітор із частотою 240 Гц. Він також підтримує ті ж технології синхронізації та HDR, що й G6, забезпечуючи чіткість зображення та плавність анімацій.

Odyssey 3D – перший 3D OLED-монітор Samsung, що не вимагає очок. Доступний у версіях з діагоналлю 27 і 32 дюйми, роздільною здатністю 4K і частотою 165 Гц. Модель використовує лінзову технологію та стереокамеру для відстеження очей, створюючи 3D-ефект без додаткових пристроїв. Ціни та дата початку продажу нових моніторів будуть оголошені пізніше.