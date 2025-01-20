CEO Nvidia Дженсен Хуанг вызвал падение акций компаний, которые занимаются квантовыми компьютерами

На выставке CES 2025 компания Nvidia вновь подтвердила свой статус лидера технологической индустрии, представив новое поколение видеокарт и технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ). Эти анонсы укрепили позиции корпорации, чей успех последних лет напрямую связан с бумом ИИ. Nvidia, предвидя этот тренд, ещё задолго до его популяризации внедряла в свои графические процессоры функции, ориентированные на ИИ-вычисления.

Однако наряду с ростом влияния Nvidia на рынок ИИ, неожиданное заявление её генерального директора Дженсена Хуанга стало причиной серьезного потрясения для другого сектора высоких технологий — квантовых вычислений.

Обвал акций квантовых компаний

В последние месяцы 2024 года акции компаний, специализирующихся на квантовых вычислениях, таких как Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing и IonQ, демонстрировали стремительный рост. Однако оптимизм инвесторов внезапно сменился паникой после одного комментария Дженсена Хуанга.

В недавнем интервью Хуанг заявил, что «эра практического применения квантовых компьютеров наступит примерно через 20 лет». Реакция рынка не заставила себя ждать: акции вышеупомянутых компаний резко упали, в некоторых случаях более чем на 50% от их пиковых значений.

Влияние Nvidia и Хуанга: За годы лидерства Хуанг стал не только символом компании, но и авторитетным голосом в технологической сфере. Его прогнозы воспринимаются как экспертное мнение, что моментально влияет на поведение инвесторов.

Скептицизм к квантовым вычислениям: Несмотря на активные разработки, квантовые компьютеры остаются в основном экспериментальной технологией. Высказывание Хуанга подтвердило сомнения в ближайшей перспективности их массового применения.

Интересно, что комментарий Хуанга может быть обусловлен стратегическим фокусом Nvidia на ИИ. Сегодня ИИ-вычисления обеспечивают компании основные доходы, и продвижение альтернативных технологий, таких как квантовые компьютеры, потенциально ослабляет её позиции. Тем не менее, его слова нельзя считать частью кампании по дискредитации квантовых вычислений — скорее, это личное мнение, подкреплённое текущими реалиями рынка.