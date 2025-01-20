CEO Nvidia Дженсен Хуанг викликав падіння акцій компаній, які займаються квантовими комп’ютерами

На виставці CES 2025 компанія Nvidia знову підтвердила свій статус лідера технологічної індустрії, представивши нове покоління відеокарт та технологій на базі штучного інтелекту (ІІ). Ці анонси зміцнили позиції корпорації, чий успіх останніх років безпосередньо пов’язаний із бумом ІІ. Nvidia, передбачаючи цей тренд, ще задовго до його популяризації впроваджувала у свої графічні процесори функції, орієнтовані на ІІ-обчислення.

Однак поряд зі зростанням впливу Nvidia на ринок ІІ, несподівана заява її генерального директора Дженсена Хуанга спричинила серйозне потрясіння для іншого сектора високих технологій — квантових обчислень.

Обвал акцій квантових компаній

В останні місяці 2024 року акції компаній, що спеціалізуються на квантових обчисленнях, таких як Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing та IonQ, демонстрували стрімке зростання. Однак оптимізм інвесторів раптово змінився панікою після одного коментаря Дженсена Хуанга.

У недавньому інтерв’ю Хуанг заявив, що “ера практичного застосування квантових комп’ютерів настане приблизно через 20 років”. Реакція ринку не забарилася: акції вищезгаданих компаній різко впали, в деяких випадках більш ніж на 50% від їх пікових значень.

Вплив Nvidia та Хуанга: За роки лідерства Хуанг став не лише символом компанії, а й авторитетним голосом у технологічній сфері. Його прогнози сприймаються як експертна думка, що миттєво впливає на поведінку інвесторів.

Скептицизм до квантових обчислень: Незважаючи на активні розробки, квантові комп’ютери залишаються переважно експериментальною технологією. Висловлювання Хуанга підтвердило сумніви щодо найближчої перспективності їх масового застосування.

Цікаво, що коментар Хуанга може бути обумовлений стратегічним фокусом Nvidia на ІІ. Сьогодні ІІ-обчислення забезпечують компанії основні доходи і просування альтернативних технологій, таких як квантові комп’ютери, потенційно послаблює її позиції. Проте його слова не можна вважати частиною кампанії з дискредитації квантових обчислень — скоріше це особиста думка, підкріплена поточними реаліями ринку.