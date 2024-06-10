CEO ARM и Qualcomm: через 5 лет половина ПК на рынке будет оснащаться ARM-процессорами

Генеральный директор ARM Holdings Рене Хаас и CEO Qualcomm Криштиано Амон ожидают значительного рост доли процессоров на базе ARM в ПК с Windows. По их прогнозам, к 2029 году более 50% таких компьютеров будут оснащены ARM-чипами, сообщает Reuters.

Процессоры ARM уже некоторое время применяются в ПК, но выпуск Qualcomm Snapdragon X Elite и Plus, способных конкурировать с доминирующими процессорами x64-x86 может существенно изменить рынок. Оптимизм вызывает тесное сотрудничество Microsoft с экосистемой ARM. Хаас отметил, что Microsoft очень отдана ARM в плане программного обеспечения.

Криштиано Амон в интервью подтвердил, что ARM-процессоры займут 50% рынка Windows-компьютеров в течение пяти лет. Он также упомянул, что некоторые OEM-производители уже планируют, что до 60% их продаж в течение следующих трех лет будут приходиться на компьютеры с процессорами Snapdragon.

Это предполагает значительные изменения в индустрии, где архитектура ARM благодаря своим преимуществам в энергоэффективности и производительности может существенно потеснить традиционные процессоры x86, используемые в ПК.