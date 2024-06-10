CEO ARM та Qualcomm: за 5 років половина ПК на ринку буде працювати на ARM-процесорах

Генеральний директор ARM Holdings Рене Хаас та CEO Qualcomm Кріштіано Амон очікують значного зростання частки процесорів на базі ARM у ПК з Windows. За їхніми прогнозами, до 2029 року понад 50% таких комп’ютерів буде оснащено ARM-чіпами, що повідомляє Reuters.

Процесори ARM вже деякий час застосовуються в ПК, але випуск Qualcomm Snapdragon X Elite і Plus, здатних конкурувати з домінуючими процесорами x64-x86, може істотно змінити ринок. Оптимізм викликає також тісне співробітництво Microsoft із екосистемою ARM. Хаас зазначив, що Microsoft дуже віддана ARM у плані програмного забезпечення.

Кріштіано Амон в інтерв’ю підтвердив можливість, що ARM-процесори займуть 50% ринку Windows-комп’ютерів протягом п’яти років. Він також згадав, що деякі OEM-виробники вже планують, що до 60% їх продаж протягом наступних трьох років будуть припадати на комп’ютери з процесорами Snapdragon.

Це передбачає значні зміни в індустрії, де архітектура ARM завдяки своїм перевагам в енергоефективності та продуктивності може суттєво потіснити традиційні x86 процесори, що використовуються в ПК.