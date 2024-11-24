Caterpillar выпустила колесные погрузчики с дистанционным управлением24.11.24
Caterpillar расширила доступность системы дистанционного управления Cat Command for Loading на все средние колесные погрузчики серии Cat 950-982, за исключением моделей GC. Эта система позволяет операторам управлять техникой из безопасного места, что особенно важно в условиях, где присутствуют повышенные риски, например при сносе зданий, очистке территорий, портовых операциях и обработке сыпучих материалов.
Система поддерживает два режима работы: управление в пределах прямой видимости и управление вне поля зрения. Для работы вне зоны обзора используется стационарная командная станция, которая позволяет переключаться между машинами на разных объектах и работать на значительном расстоянии. Для повышения безопасности предусмотрена кнопка экстренной остановки, которая активируется вручную или автоматически при потере сигнала, возникновении неисправностей или значительном наклоне машины.
Технология обеспечивает полную интеграцию с электроникой и гидравликой погрузчиков, благодаря чему управление остаётся быстрым и плавным. Система устанавливается дилерами без необходимости сложных модификаций, что упрощает её использование. Cat Command также совместима с другими типами техники Caterpillar, включая экскаваторы и бульдозеры, что делает её универсальным инструментом для повышения безопасности и производительности.
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Caterpillar выпустила колесные погрузчики с дистанционным управлением транспорт
Cat Command также совместима с другими типами техники Caterpillar, включая экскаваторы и бульдозеры, что делает её универсальным инструментом для повышения безопасности и производительности.
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