Caterpillar випустила колісні навантажувачі з дистанційним керуванням24.11.24
Caterpillar розширила доступність системи дистанційного керування Cat Command for Loading на всі середні колісні навантажувачі серії Cat 950-982, крім моделей GC. Ця система дозволяє операторам керувати технікою з безпечного місця, що особливо важливо в умовах, де є підвищені ризики, наприклад при знесенні будівель, очищенні територій, портових операціях та обробці сипких матеріалів.
Система підтримує два режими роботи: управління в межах прямої видимості та управління поза увагою. Для роботи поза зоною огляду використовується стаціонарна командна станція, яка дозволяє перемикатися між машинами на різних об’єктах та працювати на значній відстані. Для підвищення безпеки передбачено кнопку екстреної зупинки, яка активується вручну або автоматично при втраті сигналу, виникненні несправностей або значному нахилі машини.
Технологія забезпечує повну інтеграцію з електронікою та гідравлікою навантажувачів, завдяки чому керування залишається швидким та плавним. Система встановлюється дилерами без необхідності складних модифікацій, що полегшує її використання. Cat Command також сумісна з іншими типами техніки Caterpillar, включаючи екскаватори та бульдозери, що робить її універсальним інструментом підвищення безпеки та продуктивності.
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Caterpillar випустила колісні навантажувачі з дистанційним керуванням транспорт
Cat Command також сумісна з іншими типами техніки Caterpillar, включаючи екскаватори та бульдозери, що робить її універсальним інструментом підвищення безпеки та продуктивності.
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