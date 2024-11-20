Casio выпустила часы с функциями калькулятора в стиле первой модели Casio Mini

Casio представила обновленную версию своих культовых часов-калькуляторов, вдохновленных первым персональным калькулятором компании — Casio Mini, выпущенным в начале 1970-х годов. Новая модель сочетает ретро-стиль с современными технологиями и экологичными материалами.

Часы оснащены ЖК-дисплеем с негативным изображением и зелеными символами, а также клавиатурой с оригинальным дизайном, где шрифты разделены тонкими линиями сетки. Красная кнопка режима стилизована под индикатор питания калькулятора, что подчеркивает связь с историческим устройством.

Устройство поддерживает базовые математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление — с возможностью работы с числами до восьми знаков. Среди дополнительных функций есть двойное время, будильник и секундомер. Ремешок выполнен из биоразлагаемой смолы, что снижает экологический след. Часы обладают водонепроницаемостью и рассчитаны на срок службы батареи до пяти лет (модель CR2016).

История новой версии восходит к успеху оригинального калькулятора Casio Mini, который в 1972 году разошелся тиражом более миллиона экземпляров за первые 10 месяцев продаж.

Обновленные часы представлены в трех цветах: черном (CA-53WB-1B), синем/зеленом (CA-53WB-3B) и оттенке слоновой кости (CA-53WB-8B). Их стоимость составляет $35.95, и они уже доступны для покупки.

Casio представила новую модель часов G-SHOCK GMC-B2100, которая сочетает в себе стильный металлический корпус и современные технологии. Часы имеют характерный восьмиугольный безель и три циферблата, создающие уникальный внешний вид. Конструкция выполнена из прочного металла с изысканной отделкой, что придаёт часам утончённый, но при этом надёжный стиль.

Модель оснащена технологией Tough Solar, которая позволяет заряжать часы от света, тем самым снижая потребность в замене батареи. Подключение через Bluetooth к смартфону даёт возможность синхронизации времени, а также управления будильниками и напоминаниями через приложение CASIO WATCHES.

Дизайн GMC-B2100 сохраняет основные черты классической серии 2100 Style, но обладает усиленной конструкцией для ещё большей долговечности. Помимо этого, Casio продолжает расширять ассортимент, выпуская другие модели, такие как коллекция, вдохновлённая вселенной Gundam.