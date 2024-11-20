Casio выпустила часы с функциями калькулятора в стиле первой модели Casio Mini20.11.24
Casio представила обновленную версию своих культовых часов-калькуляторов, вдохновленных первым персональным калькулятором компании — Casio Mini, выпущенным в начале 1970-х годов. Новая модель сочетает ретро-стиль с современными технологиями и экологичными материалами.
Часы оснащены ЖК-дисплеем с негативным изображением и зелеными символами, а также клавиатурой с оригинальным дизайном, где шрифты разделены тонкими линиями сетки. Красная кнопка режима стилизована под индикатор питания калькулятора, что подчеркивает связь с историческим устройством.
Устройство поддерживает базовые математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление — с возможностью работы с числами до восьми знаков. Среди дополнительных функций есть двойное время, будильник и секундомер. Ремешок выполнен из биоразлагаемой смолы, что снижает экологический след. Часы обладают водонепроницаемостью и рассчитаны на срок службы батареи до пяти лет (модель CR2016).
История новой версии восходит к успеху оригинального калькулятора Casio Mini, который в 1972 году разошелся тиражом более миллиона экземпляров за первые 10 месяцев продаж.
Обновленные часы представлены в трех цветах: черном (CA-53WB-1B), синем/зеленом (CA-53WB-3B) и оттенке слоновой кости (CA-53WB-8B). Их стоимость составляет $35.95, и они уже доступны для покупки.
Casio представила новую модель часов G-SHOCK GMC-B2100, которая сочетает в себе стильный металлический корпус и современные технологии. Часы имеют характерный восьмиугольный безель и три циферблата, создающие уникальный внешний вид. Конструкция выполнена из прочного металла с изысканной отделкой, что придаёт часам утончённый, но при этом надёжный стиль.
Модель оснащена технологией Tough Solar, которая позволяет заряжать часы от света, тем самым снижая потребность в замене батареи. Подключение через Bluetooth к смартфону даёт возможность синхронизации времени, а также управления будильниками и напоминаниями через приложение CASIO WATCHES.
Дизайн GMC-B2100 сохраняет основные черты классической серии 2100 Style, но обладает усиленной конструкцией для ещё большей долговечности.Помимо этого, Casio продолжает расширять ассортимент, выпуская другие модели, такие как коллекция, вдохновлённая вселенной Gundam.
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Casio выпустила часы с функциями калькулятора в стиле первой модели Casio MiniCasio
История новой версии восходит к успеху оригинального калькулятора Casio Mini, который в 1972 году разошелся тиражом более миллиона экземпляров за первые 10 месяцев продаж.
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