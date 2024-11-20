Casio випустила годинник з функціями калькулятора у стилі першої моделі Casio Mini

Casio представила оновлену версію свого культового годинника-калькулятора, натхненого першим персональним калькулятором компанії — Casio Mini, випущеним на початку 1970-х років. Нова модель поєднує ретро-стиль із сучасними технологіями та екологічними матеріалами.

Годинник оснащений РК-дисплеєм із негативним зображенням та зеленими символами, а також клавіатурою з оригінальним дизайном, де шрифти розділені тонкими лініями сітки. Червона кнопка режиму стилізована під індикатор живлення калькулятора, що наголошує на зв’язку з історичним пристроєм.

Пристрій підтримує базові математичні операції – додавання, віднімання, множення та поділ – з можливістю роботи з числами до восьми знаків. Серед додаткових функцій є подвійний час, будильник та секундомір. Ремінець виконаний з біорозкладної смоли, що знижує екологічний слід. Годинник має водонепроникність і розрахований на термін служби батареї до п’яти років (модель CR2016).

Історія нової версії перегукується з успіхом оригінального калькулятора Casio Mini, який у 1972 році розійшовся тиражем понад мільйон екземплярів за перші 10 місяців продажів.

Оновлений годинник представлений у трьох кольорах: чорному (CA-53WB-1B), синьому/зеленому (CA-53WB-3B) та відтінку слонової кістки (CA-53WB-8B). Їхня вартість становить $35.95, і вони вже доступні для покупки.

Casio представила нову модель годинника G-SHOCK GMC-B2100, яка поєднує в собі стильний металевий корпус і сучасні технології. Годинник має характерний восьмикутний безель і три циферблати, що створюють унікальний зовнішній вигляд. але при цьому надійний стиль.

Модель оснащена технологією Tough Solar, яка дозволяє заряджати годинник від світла, тим самим знижуючи потребу в заміні батареї.

Дизайн GMC-B2100 зберігає основні риси класичної серії 2100 Style, але має посилену конструкцію для ще більшої довговічності. solnechnoj-batareej/”> Крім цього, Casio продовжує розширювати асортименти, випускаючи інші моделі, такі як колекція, натхненна всесвіту Gundam.