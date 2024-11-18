Canalys: больше мобильных устройств на процессорах MediaTek, а заработала на них опять Apple

Исследовательская компания Canalys представила данные о распределении мирового рынка процессоров для смартфонов за последний квартал. Ведущие позиции среди производителей занимают MediaTek, Apple и Qualcomm, каждая из которых выделяется в разных аспектах.

В категории поставок процессоров MediaTek значительно опережает конкурентов. Однако количество поставок не всегда означает лидерство по прибыли, и здесь первенство удерживает Apple. Что касается роста, то наибольший успех продемонстрировала компания HiSilicon от Huawei, которая увеличила свои поставки на 211% по сравнению с прошлым годом.

MediaTek в этом квартале поставила 119 миллионов процессоров, что оказалось ниже показателя третьего квартала прошлого года. Несмотря на запуск нового чипа Dimensity 9400 в четвертом квартале, компания добилась значительных успехов в третьем и заработала 26 миллиардов долларов. Однако как количество поставок, так и прибыль снизились по сравнению с прошлым годом. Qualcomm, несмотря на меньший объем поставок — 76 миллионов чипов — заработала 38 миллиардов долларов, что свидетельствует о высоких доходах с меньшими объемами. Это может означать, что MediaTek жертвует маржой ради получения большего числа заказов.

Apple, в свою очередь, поставила 54 миллиона процессоров, что значительно меньше по сравнению с MediaTek и Qualcomm. Тем не менее, компания продемонстрировала самую высокую прибыль и превзошла свои результаты на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отличие от конкурентов, Apple не продает свои процессоры сторонним производителям, а использует их в своих устройствах, таких как iPhone, что приносит компании более высокие доходы с каждой проданной единицей.

Компания Huawei, ограничиваясь исключительно внутренним рынком, также продемонстрировала впечатляющий рост, увеличив поставки своих процессоров HiSilicon на 211%. Однако в абсолютных цифрах этот результат остается скромным: всего 8 миллионов чипов и 7 миллиардов долларов выручки.