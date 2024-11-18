Canalys: більше мобільних пристроїв на процесорах MediaTek, а заробила на них знову Apple

Дослідницька компанія Canalys представила дані про розподіл світового ринку процесорів для смартфонів за останній квартал.

У категорії поставок процесорів MediaTek значно випереджає конкурентів. Однак кількість поставок не завжди означає лідерство за прибутком, і тут першість утримує Apple. .

MediaTek в цьому кварталі поставила 119 мільйонів процесорів, що виявилося нижчим за показник третього кварталу минулого року. порівняно з минулим роком. мільйонів чіпів – заробила 38 мільярдів доларів, що свідчить про високі прибутки з меншими обсягами. Це може означати, що MediaTek жертвує маржою заради отримання більшої кількості замовлень.

Apple, у свою чергу, поставила 54 мільйони процесорів, що значно менше в порівнянні з MediaTek та Qualcomm. Apple не продає свої процесори стороннім виробникам, а використовує їх у своїх пристроях, таких як iPhone, що приносить компанії більш високі прибутки з кожної проданою одиницею.

Компанія Huawei, обмежуючись виключно внутрішнім ринком, також продемонструвала вражаюче зростання, збільшивши постачання своїх процесорів HiSilicon на 211%.