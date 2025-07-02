Бюджетный смартфон Moto G66j 5G получил Dimensity 7060 и 50 Мпикс-модуль камеры Sony02.07.25
Motorola анонсировала новый смартфон среднего сегмента — Moto G66j 5G. Устройство ориентировано на пользователей, для которых приоритетом остаются надежность, продолжительное время работы и сбалансированные технические параметры.
Смартфон Moto G66j 5G получил корпус, рассчитанный на эксплуатацию в различных условиях, а также аккумулятор увеличенной ёмкости и камеру с оптикой от Sony. Основой новинки стал дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.
В роли процессора используется чип MediaTek Dimensity 7060, работающий на восьми ядрах (два ядра с тактовой частотой 2,6 ГГц и шесть — по 2,0 ГГц). Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально расширить до 24 ГБ с помощью технологии RAM Boost. Объём встроенного хранилища составляет 128 ГБ, предусмотрена поддержка карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ.
Фотовозможности смартфона Moto G66j 5G представлены основной камерой на 50 мегапикселей с сенсором Sony LYT-600, сверхширокоугольным модулем на 8 мегапикселей, а также фронтальной камерой с разрешением 32 мегапикселя и технологией Quad Pixel.
Ёмкость аккумулятора Моторола составляет 5200 мАч, предусмотрена поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт. В устройстве установлены стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, аудиоразъём 3,5 мм, два микрофона, а также модули NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и поддержка сетей пятого поколения. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и IP69, а также соответствует требованиям MIL-STD-810H, что указывает на устойчивость к воздействию влаги, пыли и падениям.
Работает новинка на базе операционной системы Android 15 с фирменным интерфейсом Hello UX. Начало продаж в Японии запланировано на 10 июля. Стоимость устройства составит около 220 долларов США по текущему курсу. Впоследствии ожидается международный релиз под названием Moto G66 5G.
Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: Pantone Black Oyster, Pantone Dill и Pantone Gray Mist.
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