Бюджетний смартфон Moto G66j 5G отримав Dimensity 7060 та 50 Мпікс-модуль камери Sony

Motorola анонсувала новий смартфон середнього сегмента – Moto G66j 5G. Пристрій орієнтований на користувачів, для яких пріоритетом залишаються надійність, тривалий час роботи та збалансовані технічні параметри.

Смартфон Moto G66j 5G отримав корпус, розрахований на експлуатацію у різних умовах, а також акумулятор збільшеної ємності та камеру з оптикою від Sony. Основою новинки став дисплей діагоналлю 6,7 дюйми з роздільною здатністю Full HD+ (2400×1080 пікселів) та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.

У ролі процесора використовується чіп MediaTek Dimensity 7060, що працює на восьми ядрах (два ядра з тактовою частотою 2,6 ГГц і шість по 2,0 ГГц). Пристрій має 8 ГБ оперативної пам’яті, яку можна віртуально розширити до 24 ГБ за допомогою технології RAM Boost. Об’єм вбудованого сховища становить 128 ГБ, передбачено підтримку карт пам’яті microSD об’ємом до 2 ТБ.

Фотоможливості смартфона Moto G66j 5G представлені основною камерою на 50 мегапікселів із сенсором Sony LYT-600, надширококутним модулем на 8 мегапікселів, а також фронтальною камерою з роздільною здатністю 32 мегапікселів та технологією Quad Pixel.

Місткість акумулятора Моторола становить 5200 мАг, передбачена підтримка швидкого заряджання потужністю 30 Вт. У пристрої встановлені стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, аудіороз’єм 3,5 мм, два мікрофони, а також модулі NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 та підтримка мереж п’ятого покоління. Смартфон сертифікований за стандартами IP68 та IP69, а також відповідає вимогам MIL-STD-810H, що вказує на стійкість до впливу вологи, пилу та падіння.

Працює новинка на базі операційної системи Android 15 із фірмовим інтерфейсом Hello UX. Початок продажів у Японії запланований на 10 липня. Вартість пристрою становитиме близько 220 доларів США за поточним курсом. Згодом очікується міжнародний реліз під назвою Moto G66 5G.

Смартфон буде доступний у трьох варіантах: Pantone Black Oyster, Pantone Dill і Pantone Gray Mist.