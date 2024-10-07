Бюджетный смартфон Honor 200 Smart на Snapdragon 4 Gen 2 стоит €22007.10.24
Honor представила новый бюджетный смартфон Honor 200 Smart в Европе. Это доступная версия линейки Honor 200, включающая Honor 200, 200 Pro и 200 Lite. Honor 200 Smart оснащен 6,8-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением 2412 × 1080 пикселей, поддерживающим 16,7 миллиона цветов.
Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что делает его хорошим выбором для повседневных задач. Смартфон имеет двойную камеру с 50 МП основной камерой и 2 МП датчиком глубины, а также 5 МП фронтальной камерой для селфи и видеозвонков.
Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт. Устройство поддерживает 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC. Доступен в цветах Midnight Black и Forest Green по цене 219,90 евро на официальном сайте Honor Global.
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