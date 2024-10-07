Бюджетний смартфон Honor 200 Smart на Snapdragon 4 Gen 2 коштує €22007.10.24
Honor представила новий бюджетний смартфон Honor 200 Smart у Європі. Це доступна версія лінійки Honor 200, що включає Honor 200, 200 Pro та 200 Lite. Honor 200 Smart оснащений 6,8-дюймовим TFT LCD-екраном з роздільною здатністю 2412 × 1080 пікселів, що підтримує 16,7 мільйона кольорів.
Телефон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 та оснащений 4 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті, що робить його гарним вибором для повсякденних завдань. Смартфон має подвійну камеру з 50 МП основною камерою та 2 МП датчиком глибини, а також 5 МП фронтальною камерою для селфі та відеодзвінків.
Місткість акумулятора становить 5200 мАг, за допомогою швидкої зарядки 35 Вт. Пристрій підтримує 5G, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.0 та NFC. Доступний у кольорах Midnight Black та Forest Green за ціною 219,90 євро на офіційному сайті Honor Global.
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