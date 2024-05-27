Бюджетные смарт телевизоры Xiaomi Smart TV A Series 2024 имеют диагонали от 32″ до 43″27.05.24
Xiaomi представила новую бюджетную серию смарт-телевизоров под названием Xiaomi Smart TV A Series 2024. В эту серию входят три модели с размерами экранов 32, 40 и 43 дюйма.
Базовая версия оснащена четырехъядерным процессором Cortex A35 и имеет HD-разрешение. Топовые модели оснащены процессором с четырьмя ядрами Cortex A55 и экранами с разрешением FHD. Все три телевизора поддерживают частоту обновления 60 Гц, отображают 16,7 миллионов цветов, обеспечивают угол обзора в 178 градусов и используют движок Vivid Picture Engine.
Модели имеют оперативную память объемом 1 или 1.5 ГБ (в зависимости от модели) и встроенный накопитель на 8 ГБ. Все телевизоры работают на базе Google TV с интерфейсом Patchwall+. Аудиосистема мощностью 20 Вт поддерживает Dolby Audio и DTS:X. Из доступных портов имеются HDMI, USB 2.0 и Ethernet. Телевизоры также поддерживают Chromecast. Xiaomi Smart TV A Series 2024 уже поступила в продажу по ценам от $156.
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Бюджетные смарт телевизоры Xiaomi Smart TV A Series 2024 имеют диагонали от 32″ до 43″Xiaomi телевизор
Xiaomi представила новую бюджетную серию смарт-телевизоров под названием Xiaomi Smart TV A Series 2024. В эту серию входят три модели с размерами экранов 32, 40 и 43 дюйма.