Бюджетные смарт телевизоры Xiaomi Smart TV A Series 2024 имеют диагонали от 32″ до 43″

Xiaomi представила новую бюджетную серию смарт-телевизоров под названием Xiaomi Smart TV A Series 2024. В эту серию входят три модели с размерами экранов 32, 40 и 43 дюйма.

Базовая версия оснащена четырехъядерным процессором Cortex A35 и имеет HD-разрешение. Топовые модели оснащены процессором с четырьмя ядрами Cortex A55 и экранами с разрешением FHD. Все три телевизора поддерживают частоту обновления 60 Гц, отображают 16,7 миллионов цветов, обеспечивают угол обзора в 178 градусов и используют движок Vivid Picture Engine.

Модели имеют оперативную память объемом 1 или 1.5 ГБ (в зависимости от модели) и встроенный накопитель на 8 ГБ. Все телевизоры работают на базе Google TV с интерфейсом Patchwall+. Аудиосистема мощностью 20 Вт поддерживает Dolby Audio и DTS:X. Из доступных портов имеются HDMI, USB 2.0 и Ethernet. Телевизоры также поддерживают Chromecast. Xiaomi Smart TV A Series 2024 уже поступила в продажу по ценам от $156.