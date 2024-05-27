Бюджетні смарт телевізори Xiaomi Smart TV A Series 2024 мають діагоналі від 32″ до 43″27.05.24
Xiaomi представила нову бюджетну серію смарт-телевізорів під назвою Xiaomi Smart TV A Series 2024. До цієї серії входять три моделі з розмірами екранів 32, 40 та 43 дюйми.
Базова версія оснащена чотириядерним процесором Cortex A35 і має HD-дозвіл. Топові моделі оснащені процесором із чотирма ядрами Cortex A55 та екранами з роздільною здатністю FHD. Всі три телевізори підтримують частоту оновлення 60 Гц, відображають 16,7 мільйона кольорів, забезпечують кут огляду в 178 градусів і використовують двигун Vivid Picture Engine.
Моделі мають оперативну пам’ять об’ємом 1 або 1.5 ГБ (залежно від моделі) та вбудований накопичувач на 8 ГБ. Усі телевізори працюють на базі Google TV із інтерфейсом Patchwall+. Аудіосистема потужністю 20 Вт підтримує Dolby Audio та DTS:X. З доступних портів є HDMI, USB 2.0 та Ethernet. Телевізори також підтримують Chromecast. Xiaomi Smart TV A Series 2024 вже надійшла у продаж за цінами від $156.
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Бюджетні смарт телевізори Xiaomi Smart TV A Series 2024 мають діагоналі від 32″ до 43″Xiaomi телевізор
Xiaomi представила нову бюджетну серію смарт-телевізорів під назвою Xiaomi Smart TV A Series 2024. До цієї серії входять три моделі з розмірами екранів 32, 40 та 43 дюйми.
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