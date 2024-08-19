19.08.24

Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший

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Acer Chromebook Plus

Ноутбук Acer Chromebook Plus получил достаточно производительный процессор, достаточно памяти и разъем для вывода картинки. Разберемся, зачем ему все это.