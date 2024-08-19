Быстрая зарядка Realme SuperSonic 320 Вт заряжает смартфон на 100% за 4 минуты 30 секунд

На недавнем мероприятии в Китае компания Realme представила свою новую технологию быстрой зарядки под названием SuperSonic Charge. Эта технология разрабатывалась на протяжении двух лет, и за это время производитель стремился достичь идеального баланса между высокой мощностью, компактностью и безопасностью.

Согласно заявлению представителей Realme, SuperSonic Charge способна зарядить аккумулятор емкостью 4420 мАч на 26% всего за одну минуту, а до 50% — менее чем за две минуты. Полная зарядка занимает всего 4 минуты 30 секунд. Для реализации такой быстрой зарядки был разработан складной аккумулятор с трансформатором напряжения AirGap, который использует передовое бесконтактное электромагнитное преобразование. Технология обеспечивает безопасность, изолируя высокое напряжение от аккумулятора при обрыве цепи.

Каждый из четырех элементов аккумулятора имеет толщину менее 3 мм, и они заряжаются одновременно. Пока неизвестно, когда SuperSonic Charge появится на рынке, но, вероятно, это произойдет не раньше 2025 года.

Ранее компания realme провела презентацию, на которой представила новую линейку смартфонов realme 13 Pro. Топовой моделью стал realme 13 Pro+, оснащённый 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и имеет аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Одной из ключевых особенностей realme 13 Pro+ стала основная камера с датчиком Sony LYT-701 на 50 МП. Её дополняют телеобъектив Sony LYT-600 на 50 МП и широкоугольный сенсор на 8 МП. Камера поддерживает интеллектуальные функции, такие как Smart Removal, Group Photo Enhancement и Audio Zoom. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP65 и поставляется с оперативной памятью на 8 или 12 ГБ и внутренним хранилищем объёмом 256 или 512 ГБ. Старт продаж realme 13 Pro+ в Индии запланирован на 6 августа по цене от $394. На глобальный рынок смартфон выйдет чуть позже.