Швидка зарядка Realme SuperSonic 320 Вт заряджає смартфон на 100% за 4 хвилини 30 секунд19.08.24
На нещодавньому заході в Китаї компанія Realme представила свою нову технологію швидкого заряджання під назвою SuperSonic Charge. Ця технологія розроблялася протягом двох років, і за цей час виробник прагнув досягти ідеального балансу між високою потужністю, компактністю та безпекою.
За словами представників Realme, SuperSonic Charge здатна зарядити акумулятор ємністю 4420 мАг на 26% всього за одну хвилину, а до 50% – менш ніж за дві хвилини. Повна зарядка займає лише 4 хвилини 30 секунд. Для реалізації такої швидкої зарядки було розроблено складний акумулятор із трансформатором напруги AirGap, який використовує передове безконтактне електромагнітне перетворення. Технологія забезпечує безпеку, ізолюючи високу напругу від акумулятора під час обриву ланцюга.
Кожен із чотирьох елементів акумулятора має товщину менше 3 мм, і вони заряджаються одночасно. Поки невідомо, коли SuperSonic Charge з’явиться на ринку, але, ймовірно, це станеться не раніше ніж 2025 року.
Раніше компанія Realme провела презентацію, де представила нову лінійку смартфонів Realme 13 Pro. Топовою моделлю став Realme 13 Pro+, оснащений 6.7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i. Смартфон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 та має акумулятор ємністю 5200 мАг з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 80 Вт.
Однією з ключових особливостей Realme 13 Pro+ стала основна камера з датчиком Sony LYT-701 на 50 МП. Її доповнюють телеоб’єктив Sony LYT-600 на 50 МП та ширококутний сенсор на 8 МП. Камера підтримує інтелектуальні функції, такі як Smart Removal, Group Photo Enhancement та Audio Zoom. Пристрій має захист від води та пилу за стандартом IP65 та поставляється з оперативною пам’яттю на 8 або 12 ГБ та внутрішнім сховищем об’ємом 256 або 512 ГБ. Старт продажу realme 13 Pro+ в Індії запланований на 6 серпня за ціною від $394.На глобальний ринок смартфон вийде трохи згодом.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Ноутбук Acer Chromebook Plus отримав досить потужний процесор, достатньо пам’яті та роз’єм для виведення зображення. Розберемося, навіщо йому це все.
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Швидка зарядка Realme SuperSonic 320 Вт заряджає смартфон на 100% за 4 хвилини 30 секундRealme зарядка розробка
За заявою представників Realme, SuperSonic Charge здатна зарядити акумулятор ємністю 4420 мАг на 26% всього за одну хвилину, а до 50% — менш ніж за дві хвилини.
YouTube додасть довгі відео в… ShortsYouTube відео оновлення сервіс
YouTube Shorts був спочатку створений як у відповідь успіх TikTok, орієнтованого на короткі відео, і тепер платформа намагається інтегрувати довгі формати.