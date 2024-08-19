Швидка зарядка Realme SuperSonic 320 Вт заряджає смартфон на 100% за 4 хвилини 30 секунд

На нещодавньому заході в Китаї компанія Realme представила свою нову технологію швидкого заряджання під назвою SuperSonic Charge. Ця технологія розроблялася протягом двох років, і за цей час виробник прагнув досягти ідеального балансу між високою потужністю, компактністю та безпекою.

За словами представників Realme, SuperSonic Charge здатна зарядити акумулятор ємністю 4420 мАг на 26% всього за одну хвилину, а до 50% – менш ніж за дві хвилини. Повна зарядка займає лише 4 хвилини 30 секунд. Для реалізації такої швидкої зарядки було розроблено складний акумулятор із трансформатором напруги AirGap, який використовує передове безконтактне електромагнітне перетворення. Технологія забезпечує безпеку, ізолюючи високу напругу від акумулятора під час обриву ланцюга.

Кожен із чотирьох елементів акумулятора має товщину менше 3 мм, і вони заряджаються одночасно. Поки невідомо, коли SuperSonic Charge з’явиться на ринку, але, ймовірно, це станеться не раніше ніж 2025 року.

Раніше компанія Realme провела презентацію, де представила нову лінійку смартфонів Realme 13 Pro. Топовою моделлю став Realme 13 Pro+, оснащений 6.7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i. Смартфон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 та має акумулятор ємністю 5200 мАг з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 80 Вт.

Однією з ключових особливостей Realme 13 Pro+ стала основна камера з датчиком Sony LYT-701 на 50 МП. Її доповнюють телеоб’єктив Sony LYT-600 на 50 МП та ширококутний сенсор на 8 МП. Камера підтримує інтелектуальні функції, такі як Smart Removal, Group Photo Enhancement та Audio Zoom. Пристрій має захист від води та пилу за стандартом IP65 та поставляється з оперативною пам’яттю на 8 або 12 ГБ та внутрішнім сховищем об’ємом 256 або 512 ГБ. Старт продажу realme 13 Pro+ в Індії запланований на 6 серпня за ціною від $394. На глобальний ринок смартфон вийде трохи згодом.