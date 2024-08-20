БПЛА REX украинского производства может скидывать боеприпасы весом до 10 кг и имеет дальность полета до 45 км20.08.24
Украинские инженеры разработали новый беспилотный летательный аппарат, получивший название REX. Система представляет собой комплекс полного цикла уничтожения, который способен обнаружить, зафиксировать, отслеживать и поражать цель на расстоянии до 45 километров, а затем оценивать результаты атаки. REX предназначен для сброса различных типов боеприпасов в количестве от 2 до 8 единиц, с общим максимальным весом до 10 килограммов.
Дрон может находиться в воздухе до полутора часов, а его заявленная максимальная скорость полета достигает 35 метров в секунду. Система разработана с учетом боевого опыта и требований военных. Проект был реализован командой Armadrone, которая работает в Украине и Польше и обладает семилетним опытом создания ударных беспилотных летательных аппаратов. Комплекс использует израильские технологии и компоненты, произведенные исключительно в странах-союзниках.
Ранее стало известно о том что украинская компания Pegasus Arms представила новый ударный беспилотник для Вооруженных сил Украины под названием Pegasus Arms 25. Этот беспилотный летательный аппарат оснащен современными технологиями и встроенной системой противодействия радиоэлектронной борьбе (РЭБ).
Дрон способен развивать скорость до 120 км/ч и нести груз до 14 кг. Продолжительность полета Pegasus Arms 25 составляет до 45 минут, а тактический радиус действия – до 20 км. Сейчас на линии фронта уже задействовано более 50 дронов Pegasus Arms 25. Этот БПЛА показал свою эффективность, уничтожив цель стоимостью 15 миллионов гривен.
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БПЛА REX украинского производства может скидывать боеприпасы весом до 10 кг и имеет дальность полета до 45 кмвойна дрон события в Украине
Система REX представляет собой комплекс полного цикла уничтожения, который способен обнаружить, зафиксировать, отслеживать и поражать цель на расстоянии до 45 километров
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