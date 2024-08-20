БПЛА REX українського виробництва може скидати боєприпаси вагою до 10 кг та має дальність польоту до 45 км20.08.24
Українські інженери розробили новий безпілотний літальний апарат, який отримав назву REX. Система є комплексом повного циклу знищення, який здатний виявити, зафіксувати, відстежувати і вражати мету на відстані до 45 кілометрів, а потім оцінювати результати атаки. REX призначений для скидання різних типів боєприпасів у кількості від 2 до 8 одиниць із загальною максимальною вагою до 10 кілограмів.
Дрон може перебувати в повітрі до півтори години, а його заявлена максимальна швидкість польоту досягає 35 метрів за секунду. Система розроблена з урахуванням бойового досвіду та вимог військових. Проект був реалізований командою Armadrone, яка працює в Україні та Польщі та має семирічний досвід створення ударних безпілотних літальних апаратів. Комплекс використовує ізраїльські технології та компоненти, вироблені виключно у країнах-союзниках.
Раніше стало відомо про те, що українська компанія Pegasus Arms представила новий ударний безпілотник для Збройних сил України під назвою Pegasus Arms 25. Цей безпілотний літальний апарат оснащений сучасними технологіями та вбудованою системою протидії радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Дрон здатний розвивати швидкість до 120 км/год та нести вантаж до 14 кг. Тривалість польоту Pegasus Arms 25 складає до 45 хвилин, а тактичний радіус дії – до 20 км. Зараз на лінії фронту вже задіяно понад 50 дронів Pegasus Arms 25. Цей БПЛА показав свою ефективність, знищивши мету вартістю 15 мільйонів гривень.
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